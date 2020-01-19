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Операционная система Windows 11 вышла с бесплатной лицензией

На данный момент актуальной операционной системой от американской корпорации Microsoft является Windows 10, которая насчитывает около 900 миллионов пользователей со всего мира. Однако компания уже распространяет Windows 11 с бесплатной лицензией.

Многие пользователи давно критикуют Windows 10, поэтому, уверены эксперты, закрытие и даже прекращение поддержки этой платформы их только обрадует. Да и сама компания, похоже, стремится обновить систему, ведь первый релиз Windows 10 состоялся почти 5 лет тому назад. Более того, уже сейчас корпорация начала распространение «одиннадцатой» Windows с бесплатной лицензией. По данным ряда источников, эта ОС уже доступна партнерам и сотрудникам компании для проведения тестирования. Новая операционная система будет полностью совместима с теми же стандартами приложений, что и ее предшественница, поэтому никаких ограничений в данном смысле возникнуть не должно.

Что же касается официального анонса Windows 11, то он должен состояться в ближайшие несколько месяцев. Тогда же, как утверждают инсайдеры, пользователям покажут, как выглядит графическая оболочка новой системы. Во второй половине 2020 года компания может начать публичное тестирование новой платформы, что станет предзнаменованием ее официального выхода в тираж.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:07

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