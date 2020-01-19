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Максим Фадеев поздравил фанатов с Крещением снимком с супругой Натальей

Максим Фадеев на своей странице в Instagram показал снимок супруги Натальи. Шоумен поздравил своих подписчиков и друзей с православным праздником Крещения.

Судя по фотографии, Максим Фадеев и его супруга Наталья смогли оправиться после кризиса в отношениях, ведь ещё прошлой осенью продюсера обвинили в отношениях с Ольгой Серябкиной. Композитор данную связь не подтвердил, однако на это намекали Елена Темникова и Наргиз. Режиссёр сетовал, что данные слухи лишь вредят ему и Серябкиной. Однако он отметил, что от расставаний их спасли «умные» партнёры, которые смогли понять и простить жертв ложных обвинений. Продюсер рассказал, что ему пришлось объясняться с женой и они вместе пережили кризис. Судя по всему, Наталья и Максим Фадеевы снова счастливы вместе и теперь наслаждаются отдыхом на острове Бали, где у продюсера есть своя вилла.

Поклонники пары, в свою очередь, очень рады, что пара смогла наладить отношения. Они поздравляют их с православным праздником Крещения и желают, чтобы ничего больше не омрачало семейное счастье. Некоторые поклонники музыканта отмечают, что ему очень повезло с супругой, ведь она очень светлая, красивая и очень милая. Публикацию поддержали лайками больше 15 тысяч пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:20

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