Максим Фадеев поздравил фанатов с Крещением снимком с супругой Натальей





Судя по фотографии, Максим Фадеев и его супруга Наталья смогли оправиться после кризиса в отношениях, ведь ещё прошлой осенью продюсера обвинили в отношениях с Ольгой Серябкиной. Композитор данную связь не подтвердил, однако на это намекали Елена Темникова и Наргиз. Режиссёр сетовал, что данные слухи лишь вредят ему и Серябкиной. Однако он отметил, что от расставаний их спасли «умные» партнёры, которые смогли понять и простить жертв ложных обвинений. Продюсер рассказал, что ему пришлось объясняться с женой и они вместе пережили кризис. Судя по всему, Наталья и Максим Фадеевы снова счастливы вместе и теперь наслаждаются отдыхом на острове Бали, где у продюсера есть своя вилла.Поклонники пары, в свою очередь, очень рады, что пара смогла наладить отношения. Они поздравляют их с православным праздником Крещения и желают, чтобы ничего больше не омрачало семейное счастье. Некоторые поклонники музыканта отмечают, что ему очень повезло с супругой, ведь она очень светлая, красивая и очень милая. Публикацию поддержали лайками больше 15 тысяч пользователей Сети.