АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пользователям ПК рассказали о главных особенностях Windows 10 после перехода с…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Во время отдыха на Бали солистка группы Artik & Asti показала похудевшую фигуру

Остров Бали стал крайне популярным местом отдыха для российских звезд, из которых не стала исключением солистка группы Artik & Asti. Анна Дзюба также похвасталась перед фанатами похудевшей фигурой.

Анна Дзюба наконец-то смогла отправиться в романтическое путешествие по Бали. 29-летняя певица признается, что по приезду в отель сумела "отоспаться" впервые за долгое время и окунуться в атмосферу покоя. Кроме того, пребывание на берегу Индийского океана помогло звезде наладить режим питания и тренировок, приведя себя в форму. Результатами солистка группы Artik & Asti поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram. Знаменитость предстала в купальнике, который идеально подчеркивал похудевшую фигуру.

"С гордостью сообщаю, что похудела, наконец-то. Все-таки организм штука сложная, что-то ему не нравится, и он начинает творить чудеса", - добавила к публикации Дзюба. Многие поклонники оставляли восторженные комментарии, выражая свою поддержку кумиру и её новому внешнему виду. Некоторые фанаты также обеспокоились диетой певицы, призывая её следить за собственным здоровьем. Кроме прочего, недавно Сеть заполонили слухи о предстоящей свадьбе Дзюбы и бизнесмена Станислава Юркина после того, как пара начала вместе выходить в свет. Предположения об их связи также появились после слов поп-исполнительницы "люблю тебя, моя душа" в сторону предпринимателя.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезды «Дом-2» Руслан Мацьолек и Настя Иванова после ухода с проекта скитаются по…
«Все ножки в синяках»: Поклонники пожалели юную дочь Татьяны…
Стало известно, когда состоится презентация нового Xiaomi Mi…
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан…
«Я не мог себе такого даже представить»: Владимир Путин высказался о таких, как Алена…
Ученые обнаружили в ДНК неизвестные ранее клетки, способствующие развитию…
Максим Фадеев поздравил фанатов с Крещением снимком с супругой…
В Сети рассказали о главных задачах инженерных войск ВС…
Во время отдыха на Бали солистка группы Artik & Asti показала похудевшую…
Медик Марва Эмам рассказала о негативных последствиях излишнего пристрастия к зелёному…
Названы 6 звёзд российского шоу-бизнеса, женившихся на своих…
Ксению Собчак просят шпагатом переплюнуть Анастасию…
Алексей Воробьёв подарил себе на день рождения щенка той же породы, что и его умерший пес…
В России разработаны новые правила лечения по полисам…
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отправились навестить старшую наследницу композитора Юлию в Маями вместе с…
Гибкий экран-обложка и никаких кнопок: LG запатентовала новый…
"Самый светлый день сегодня": Марина Юдашкина поздравила подписчиков с Крещением…
Операционная система Windows 11 вышла с бесплатной…
Пескова рассказала, каким образом зарабатывает в Instagram без финансовой поддержки…
Диетологи назвали овощи и фрукты, которые особенно полезны в зимнее…
Владу Сташевскому 46 лет: Как живет забытая звезда…
Первую модель Chevrolet Corvette 8-го поколения продали за 3 млн…
Отдыхающая в Монте-Карло Светлана Лобода поздравила фанатов с Крещением…
«Чтобы не заражали моральным уродством»: депутат Дмитрий Петровский попросил Путина закрыть проект…
Лера Кудрявцева показала хирурга, который удалил ей грудные…
Конор Макгрегор обнял бабушку Дональда Серроне после победы над…
Volkswagen запатентовал 5-метровый пикап на базе кроссовера…
"Высокая температура спала": Юлия Савичева поблагодарила фанатов за поддержку во время…
Просмотреть все новости