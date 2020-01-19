Во время отдыха на Бали солистка группы Artik & Asti показала похудевшую фигуру

Анна Дзюба наконец-то смогла отправиться в романтическое путешествие по Бали. 29-летняя певица признается, что по приезду в отель сумела "отоспаться" впервые за долгое время и окунуться в атмосферу покоя. Кроме того, пребывание на берегу Индийского океана помогло звезде наладить режим питания и тренировок, приведя себя в форму. Результатами солистка группы Artik & Asti поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram. Знаменитость предстала в купальнике, который идеально подчеркивал похудевшую фигуру."С гордостью сообщаю, что похудела, наконец-то. Все-таки организм штука сложная, что-то ему не нравится, и он начинает творить чудеса", - добавила к публикации Дзюба. Многие поклонники оставляли восторженные комментарии, выражая свою поддержку кумиру и её новому внешнему виду. Некоторые фанаты также обеспокоились диетой певицы, призывая её следить за собственным здоровьем. Кроме прочего, недавно Сеть заполонили слухи о предстоящей свадьбе Дзюбы и бизнесмена Станислава Юркина после того, как пара начала вместе выходить в свет. Предположения об их связи также появились после слов поп-исполнительницы "люблю тебя, моя душа" в сторону предпринимателя.