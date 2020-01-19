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Volkswagen запатентовал 5-метровый пикап на базе кроссовера Tiguan

На сайте бразильского патентного регулятора появилась документация с изображениями новой модели под названием Volkswagen Tarok. Сообщается, что этот 5-метровый пикап был разработан на базе кроссовера Tiguan, унаследовав от него и некоторые внешние черты.

Как считают бразильские СМИ, на показанных картинках действительно изображен пикап Volkswagen Tarok, официальный дебют серийной версии которого должен состояться уже в этом году. На данный момент известно, что автомобиль построен на глобальной модульной платформе MQB, а его длина составляет почти пять метров – 491 сантиметр. Производитель также заявил для нового пикапа 120-сантиметровую грузовую платформу и 1000-килограммовую грузоподъемность. В серийной версии этой модели немецкий концерн планирует реализовать специальную схему для транспортировки длинномерных грузов, при которой заднюю стенку грузового отсека можно будет сложить внутрь.

А вот о технических характеристиках грядущего дебютанта пока ничего не известно. В концептуальной его версии производитель заявлял об установке 1,4-литрового турбированного двигателя мощностью 150 лошадиных сил. Однако в серию Volkswagen Tarok может пойти и с 2,0-литровым турбированным дизелем такой же мощности.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:05

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