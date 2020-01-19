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Бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна Алёна собралась замуж

В 2018 году Сарик Андреасян и его супруга Алёна развелись. После расставания она приняла решение ограничить доступ к своей личной жизни. И всё же на своей странице в Instagram бывшая супруга режиссера сообщила, что собирается снова выйти замуж.

В браке Сарик и Алёна Андреасян были счастливы не долго. О причине расставания бывшие супруги до сих пор предпочитают не распространяться. Спустя год после развода Алена Андреасян сообщила о тяжелом расставании, которое ей удалось пережить, но теперь готова к новым отношениям. Сейчас экс-жена режиссера хорошо общается с бывшим возлюбленным. Они совместно воспитывают двоих сыновей — Марка и Мартина. Алена Андреасян долго не делилась подробностями личной жизни. Однако в начале года она показала фото своего нового избранника.

Теперь же Алена Андреасян поделилась со своими подписчиками, что стала невестой и собирается выйти замуж. Пользователи Сети, в свою очередь, принялись активно поздравлять хозяйку аккаунта. Они отметили, что ожидали этого и искренне желают ей счастья. Некоторые поклонники девушки отметили, что парню очень повезло с избранницей. Алёна Андреасян отметила, что очень рада поздравлениям и благодарит всех за проявленное внимание. На данный момент публикация собрала чуть больше 2 тысяч «лайков» и больше 250 комментариев.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:10

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