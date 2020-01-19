Пикап Hyundai Santa Cruz хотят оснастить совершенно новым двигателем





Турбодизельный двигатель с шестью цилиндрами в будущем будет использоваться при производстве ряда автомобилей Hyundai, которые могут включать в себя первый предстоящий пикап марки, Santa Cruz. Об этом сообщил глава отдела исследований компании Hyundai Motor Альберт Бирманн. 3,0-литровую установку с мощностью в 278 лошадиных сил и 588 Н·м крутящего момента также собираются включить в оснащение коммерческих автомобилей от бренда.Santa Cruz будет построен на рамной платформе, а это означает, что ему потребуется большой крутящий момент для тяги относительно тяжелой конструкции кузова. Стоит отметить, что вышеупомянутый мотор также присутствует и в недавно вышедшем кроссовере Genesis GV80, на разработку которого были потрачены большие средства. Что касается производства пикапа от японской компании, то производитель потратил на его создание около 140 млн долларов. Кроме прочего, серийный выпуск автомобиля Hyundai Santa Cruz должен начаться в 2021 году.