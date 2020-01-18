США провели испытания двигателя гиперзвуковой ракеты





В июне 2019-го американская фирма Raytheon в преддверии начала работы выставки аэрокосимческой техники Paris Air Show представила анонс перспективной разработки. Тогда отмечалось, что проект гиперзвуковой ракеты предусматривает прямоточный двигатель воздушно-реактивного типа.Ракета X-60A создавалась фирмой GOLS, а к разработке конкретно силового узла привлекли специалистов из Ursa Major Technologies. Носитель с одной ступенью может быть пущен с борта самолёта. У ракеты имеется интегрированная система телеметрии. Во время подлёта к заданной цели носитель обязан иметь скорость в 5-8 махов. Основной целью X-60A заявлено проведение тестов разнообразных образцов боеголовок на этапах тестирования для быстрого повышения расстояния между военной техникой и местом детонации прототипа оружия.