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США провели испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

США реализовали испытания двигателя, предназначенного для использования в конструкции гиперзвуковой ракеты модели X-60A. В первую очередь тестировалась функциональность жидкостного силового узла при разных мощностях и ориентированиях вектора тяги.
США провели испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

В июне 2019-го американская фирма Raytheon в преддверии начала работы выставки аэрокосимческой техники Paris Air Show представила анонс перспективной разработки. Тогда отмечалось, что проект гиперзвуковой ракеты предусматривает прямоточный двигатель воздушно-реактивного типа.

Ракета X-60A создавалась фирмой GOLS, а к разработке конкретно силового узла привлекли специалистов из Ursa Major Technologies. Носитель с одной ступенью может быть пущен с борта самолёта. У ракеты имеется интегрированная система телеметрии. Во время подлёта к заданной цели носитель обязан иметь скорость в 5-8 махов. Основной целью X-60A заявлено проведение тестов разнообразных образцов боеголовок на этапах тестирования для быстрого повышения расстояния между военной техникой и местом детонации прототипа оружия.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:10

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