Смартфон Redmi K30 4G заряжается быстрее старшей модели с 5G, несмотря на менее мощную зарядку





Данное открытие эксперты сделали после проведения исследования. На первый взгляд может показаться, будто аппараты имеют общую архитектуру, и отличаются лишь скоростью выхода в интернет, но ещё одним различием является зарядное устройство. У Redmi K30 4G мощность составляет 27 ватт, а у 5G вариации 30 ватт, но в реальности первый девайс заряжается быстрее. Специалисты изучили каждый этап зарядки и констатировали, упрощённая модель пополняет энергию аккумуляторной батареи за час, тогда как старшая версия - на 10% медленнее. Кроме того, каждый отдельный этап зарядки у 4G-вариации тоже быстрее.Причина этого феномена заключается в следующем, указывая мощность зарядного устройства, производитель заявляет пиковую производительность, которая достигается очень редко. Основное время батарея пополняет запас энергии на меньшей мощности.