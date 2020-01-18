Смартфон Redmi K30 4G заряжается быстрее старшей модели с 5G, несмотря на менее мощную зарядку
Специалисты обратили внимание на одну особенность модели Redmi K30 4G и её более технологической версии с модемом беспроводной сети 5G. Несмотря на менее мощную зарядку, более простой смартфон заряжается быстрее.
Данное открытие эксперты сделали после проведения исследования. На первый взгляд может показаться, будто аппараты имеют общую архитектуру, и отличаются лишь скоростью выхода в интернет, но ещё одним различием является зарядное устройство. У Redmi K30 4G мощность составляет 27 ватт, а у 5G вариации 30 ватт, но в реальности первый девайс заряжается быстрее. Специалисты изучили каждый этап зарядки и констатировали, упрощённая модель пополняет энергию аккумуляторной батареи за час, тогда как старшая версия - на 10% медленнее. Кроме того, каждый отдельный этап зарядки у 4G-вариации тоже быстрее.
Причина этого феномена заключается в следующем, указывая мощность зарядного устройства, производитель заявляет пиковую производительность, которая достигается очень редко. Основное время батарея пополняет запас энергии на меньшей мощности.
Данное открытие эксперты сделали после проведения исследования. На первый взгляд может показаться, будто аппараты имеют общую архитектуру, и отличаются лишь скоростью выхода в интернет, но ещё одним различием является зарядное устройство. У Redmi K30 4G мощность составляет 27 ватт, а у 5G вариации 30 ватт, но в реальности первый девайс заряжается быстрее. Специалисты изучили каждый этап зарядки и констатировали, упрощённая модель пополняет энергию аккумуляторной батареи за час, тогда как старшая версия - на 10% медленнее. Кроме того, каждый отдельный этап зарядки у 4G-вариации тоже быстрее.
Причина этого феномена заключается в следующем, указывая мощность зарядного устройства, производитель заявляет пиковую производительность, которая достигается очень редко. Основное время батарея пополняет запас энергии на меньшей мощности.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:38