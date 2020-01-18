На чемпионате Канады фигуристка зацепилась волосами за костюм партнёра

В итоге Пуарье был вынужден отцеплять фигуристку от своего сценического наряда непосредственно во время движения на льду. Неловкая ситуация не стала помехой для победы пары в категории ритм-танца. При этом их преимущество оказалось довольно большим по сравнению с ближайшими соперниками.Гиллес и Пуарье имеют в своём арсенале серебряные и бронзовые награды чемпионата 4-х континентов. Фигуристы являются 5-кратными вице-чемпионами Канады, а также 2-кратными получателями бронзовых призов первенства этой страны.