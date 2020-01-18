На чемпионате Канады фигуристка зацепилась волосами за костюм партнёра
Во время чемпионата Канады фигуристка Пайпер Гиллес зацепилась волосами за костюм своего партнёра Поля Пуарье. Непосредственно во время показа номера на льду пара оказалась в затруднительном положении.
В итоге Пуарье был вынужден отцеплять фигуристку от своего сценического наряда непосредственно во время движения на льду. Неловкая ситуация не стала помехой для победы пары в категории ритм-танца. При этом их преимущество оказалось довольно большим по сравнению с ближайшими соперниками.
Гиллес и Пуарье имеют в своём арсенале серебряные и бронзовые награды чемпионата 4-х континентов. Фигуристы являются 5-кратными вице-чемпионами Канады, а также 2-кратными получателями бронзовых призов первенства этой страны.
В итоге Пуарье был вынужден отцеплять фигуристку от своего сценического наряда непосредственно во время движения на льду. Неловкая ситуация не стала помехой для победы пары в категории ритм-танца. При этом их преимущество оказалось довольно большим по сравнению с ближайшими соперниками.
Гиллес и Пуарье имеют в своём арсенале серебряные и бронзовые награды чемпионата 4-х континентов. Фигуристы являются 5-кратными вице-чемпионами Канады, а также 2-кратными получателями бронзовых призов первенства этой страны.