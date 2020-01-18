Названы продукты, способные предотвратить возникновение рака





«Цветные продукты зеленого, красного, оранжевого, желтого и фиолетового цветов могут помочь организму в его естественной защите. Чем больше пигмента в продукте, тем лучше», - сообщил Хэй. Эти ярко окрашенные продукты помогают естественному укреплению иммунной системы организма, что, в свою очередь, может помочь в борьбе с мутировавшими клетками рака, при котором происходит мутация отдельной клетки, ускоряющаяся в делении внутри тела и убивающая другие здоровые клетки.«Одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы изменить свой рацион, это включить больше вегетарианских блюд», говорит Хэй. По словам Хэя, капуста, шпинат, кресс-салат и другие листовые овощи богаты такими питательными веществами, повышающими иммунитет, как витамин С и бета-каротин. Крестоцветные овощи, в том числе брокколи, цветная и брюссельская капуста, являются естественными источниками глюкозинолатов и изотиоцианатов. Эти соединения имеют антиоксидантный и противовоспалительный эффекты. Они выводят из организма токсины и препятствуют развитию химически индуцированных раковых заболеваний легких, печени, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, а также - молочной железы.Лук и чеснок также богаты глютатионом, который естественным образом выводит токсины из организма. Чеснок помогает регулировать уровень сахара в крови. Они оба содержат диаллил дисульфид, который помогает при защите от некоторых видов рака. Национальный институт рака сообщает, что данные семи исследований показали, чем больше количество сырого и приготовленного чеснока, тем ниже риск возникновения онокзаболеваний желудка и кишечника, а также колоректального рака.Оранжевые и жёлтые фрукты и овощи содержат антиоксиданты альфа-каротин, бета-каротин, лютеин и ликопин. Все они обладают свойствами, которые могут защитить иммунную систему. Морковь, сладкий картофель, тыква, патиссоны и цитрусовые должны быть обязательно включены в рацион. Помидоры особенно важны, когда речь идет о борьбе с раком простаты. Они содержат антиоксидант ликопин, который и придаёт томатам красный цвет. Он также содержится в абрикосах, гуаве и арбузах.Что касается красных фруктов, то плоды содержат галловую кислоту, усиливающую естественную иммунную функцию. Они также богаты защитными проантоцианидинами и витаминами А и С. В том числе в них содержатся кверцетин, зеаксантин, ликопин, лютеин и многие другие фитонутриенты, которые могут помочь организму бороться с патогенами.По словам Хэя, топовым продуктом среди трав и специй можно назвать куркуму. Её активным ингредиентом является куркумин, обладающий противовоспалительным свойством. Он может модулировать рост опухолевых клеток путем регулирования клеточных путей, которые будут избирательно находить мутантные клетки и препятствовать их росту. Грецкий орех и миндаль содержат пищевые волокна, фундук - олеиновую кислоту. Употребление их в пищу снижает риск возникновения раковых заболеваний желудочно-кишечного тракта.Лекарственные грибы содержат 1,3-бета-глюкан, повышающий иммунитет. Эти ферменты обычно встречаются в рейши, шиитаке, майтаке и кордицепс. Они традиционно используются для модуляции иммунной системы. Антиоксидантные и пребиотические свойства этих грибов хороши для иммунной системы. Известно, что грибами дополняют химио- и лучевую терапию, за счёт их противодействия побочным эффектам лечения, таким как тошнота, угнетение костного мозга, анемия и снижение устойчивости организма.