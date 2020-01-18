Названы продукты, способные предотвратить возникновение рака
Последние исследования показали, что раковые заболевания, вызванные ожирением, существенно помолодели даже среди миллениалов. Здоровое питание, предлагаемое британским диетологом Риком Хэем, может предотвратить развитие онкологии.
«Цветные продукты зеленого, красного, оранжевого, желтого и фиолетового цветов могут помочь организму в его естественной защите. Чем больше пигмента в продукте, тем лучше», - сообщил Хэй. Эти ярко окрашенные продукты помогают естественному укреплению иммунной системы организма, что, в свою очередь, может помочь в борьбе с мутировавшими клетками рака, при котором происходит мутация отдельной клетки, ускоряющаяся в делении внутри тела и убивающая другие здоровые клетки.
«Одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы изменить свой рацион, это включить больше вегетарианских блюд», говорит Хэй. По словам Хэя, капуста, шпинат, кресс-салат и другие листовые овощи богаты такими питательными веществами, повышающими иммунитет, как витамин С и бета-каротин. Крестоцветные овощи, в том числе брокколи, цветная и брюссельская капуста, являются естественными источниками глюкозинолатов и изотиоцианатов. Эти соединения имеют антиоксидантный и противовоспалительный эффекты. Они выводят из организма токсины и препятствуют развитию химически индуцированных раковых заболеваний легких, печени, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, а также - молочной железы.
Лук и чеснок также богаты глютатионом, который естественным образом выводит токсины из организма. Чеснок помогает регулировать уровень сахара в крови. Они оба содержат диаллил дисульфид, который помогает при защите от некоторых видов рака. Национальный институт рака сообщает, что данные семи исследований показали, чем больше количество сырого и приготовленного чеснока, тем ниже риск возникновения онокзаболеваний желудка и кишечника, а также колоректального рака.
Оранжевые и жёлтые фрукты и овощи содержат антиоксиданты альфа-каротин, бета-каротин, лютеин и ликопин. Все они обладают свойствами, которые могут защитить иммунную систему. Морковь, сладкий картофель, тыква, патиссоны и цитрусовые должны быть обязательно включены в рацион. Помидоры особенно важны, когда речь идет о борьбе с раком простаты. Они содержат антиоксидант ликопин, который и придаёт томатам красный цвет. Он также содержится в абрикосах, гуаве и арбузах.
Что касается красных фруктов, то плоды содержат галловую кислоту, усиливающую естественную иммунную функцию. Они также богаты защитными проантоцианидинами и витаминами А и С. В том числе в них содержатся кверцетин, зеаксантин, ликопин, лютеин и многие другие фитонутриенты, которые могут помочь организму бороться с патогенами.
По словам Хэя, топовым продуктом среди трав и специй можно назвать куркуму. Её активным ингредиентом является куркумин, обладающий противовоспалительным свойством. Он может модулировать рост опухолевых клеток путем регулирования клеточных путей, которые будут избирательно находить мутантные клетки и препятствовать их росту. Грецкий орех и миндаль содержат пищевые волокна, фундук - олеиновую кислоту. Употребление их в пищу снижает риск возникновения раковых заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Лекарственные грибы содержат 1,3-бета-глюкан, повышающий иммунитет. Эти ферменты обычно встречаются в рейши, шиитаке, майтаке и кордицепс. Они традиционно используются для модуляции иммунной системы. Антиоксидантные и пребиотические свойства этих грибов хороши для иммунной системы. Известно, что грибами дополняют химио- и лучевую терапию, за счёт их противодействия побочным эффектам лечения, таким как тошнота, угнетение костного мозга, анемия и снижение устойчивости организма.
«Цветные продукты зеленого, красного, оранжевого, желтого и фиолетового цветов могут помочь организму в его естественной защите. Чем больше пигмента в продукте, тем лучше», - сообщил Хэй. Эти ярко окрашенные продукты помогают естественному укреплению иммунной системы организма, что, в свою очередь, может помочь в борьбе с мутировавшими клетками рака, при котором происходит мутация отдельной клетки, ускоряющаяся в делении внутри тела и убивающая другие здоровые клетки.
«Одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы изменить свой рацион, это включить больше вегетарианских блюд», говорит Хэй. По словам Хэя, капуста, шпинат, кресс-салат и другие листовые овощи богаты такими питательными веществами, повышающими иммунитет, как витамин С и бета-каротин. Крестоцветные овощи, в том числе брокколи, цветная и брюссельская капуста, являются естественными источниками глюкозинолатов и изотиоцианатов. Эти соединения имеют антиоксидантный и противовоспалительный эффекты. Они выводят из организма токсины и препятствуют развитию химически индуцированных раковых заболеваний легких, печени, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, а также - молочной железы.
Лук и чеснок также богаты глютатионом, который естественным образом выводит токсины из организма. Чеснок помогает регулировать уровень сахара в крови. Они оба содержат диаллил дисульфид, который помогает при защите от некоторых видов рака. Национальный институт рака сообщает, что данные семи исследований показали, чем больше количество сырого и приготовленного чеснока, тем ниже риск возникновения онокзаболеваний желудка и кишечника, а также колоректального рака.
Оранжевые и жёлтые фрукты и овощи содержат антиоксиданты альфа-каротин, бета-каротин, лютеин и ликопин. Все они обладают свойствами, которые могут защитить иммунную систему. Морковь, сладкий картофель, тыква, патиссоны и цитрусовые должны быть обязательно включены в рацион. Помидоры особенно важны, когда речь идет о борьбе с раком простаты. Они содержат антиоксидант ликопин, который и придаёт томатам красный цвет. Он также содержится в абрикосах, гуаве и арбузах.
Что касается красных фруктов, то плоды содержат галловую кислоту, усиливающую естественную иммунную функцию. Они также богаты защитными проантоцианидинами и витаминами А и С. В том числе в них содержатся кверцетин, зеаксантин, ликопин, лютеин и многие другие фитонутриенты, которые могут помочь организму бороться с патогенами.
По словам Хэя, топовым продуктом среди трав и специй можно назвать куркуму. Её активным ингредиентом является куркумин, обладающий противовоспалительным свойством. Он может модулировать рост опухолевых клеток путем регулирования клеточных путей, которые будут избирательно находить мутантные клетки и препятствовать их росту. Грецкий орех и миндаль содержат пищевые волокна, фундук - олеиновую кислоту. Употребление их в пищу снижает риск возникновения раковых заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Лекарственные грибы содержат 1,3-бета-глюкан, повышающий иммунитет. Эти ферменты обычно встречаются в рейши, шиитаке, майтаке и кордицепс. Они традиционно используются для модуляции иммунной системы. Антиоксидантные и пребиотические свойства этих грибов хороши для иммунной системы. Известно, что грибами дополняют химио- и лучевую терапию, за счёт их противодействия побочным эффектам лечения, таким как тошнота, угнетение костного мозга, анемия и снижение устойчивости организма.
Наука
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 16:56