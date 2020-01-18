АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Медики: Зарядка по утрам защитит от диабета

Британские медики определили, что зарядка по утрам может защитить от диабета. Гимнастика снижает уровень сахара в крови и также предотвращает возникновение других заболеваний.

О полезных свойствах зарядки давно знают люди, которые следят за здоровьем. Несложные упражнения после подъема призваны зарядить бодростью, повысить работоспособность на день, улучшить настроение, активизируют все органы после ночного отдыха, стабилизируют кровообращение и в целом благоприятно сказываются на здоровье. Специалисты из Великобритании провели эксперимент, в ходе которого установили, что зарядка способна предотвратить возникновение диабета. Испытуемых, которые имели проблемы с лишним весом, разделили на три группы. Первая группа выполняла упражнения до завтрака в течение полутора месяцев, вторая – после утреннего приема пищи, а третья не имела такой нагрузки. В первых двух группах отмечались хорошие результаты по снижению избыточной массы тела, кроме того, концентрация глюкозы в крови была существенно ниже. Это существенно снижает риск возникновения диабета.

Специалисты рекомендуют выполнять несложные физические упражнения ежедневно. Таким образом можно защитить организм от возникновения опасных заболеваний и укрепить здоровье.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 22:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навестил Ксению Пунтус в…
США провели испытания двигателя гиперзвуковой…
Медики: Зарядка по утрам защитит от…
Xiaomi Mi 10 Pro может стать лидером рейтинга…
Наzима и Миша Марвин разорвали…
Смартфон Redmi K30 4G заряжается быстрее старшей модели с 5G, несмотря на менее мощную…
Американские учёные предложили использовать данные с фитнес-браслетов для предсказания вспышки…
В интернете вспомнили о перспективном…
Офтальмологи назвали самые полезные для глаз…
В Amazon покупатели смогут расплачиваться ладонями вместо…
Эксперты рассказали, как самостоятельно диагностировать износ ремня…
Названы лучшие привычки для укрепления здоровья после 40…
Джордж Мартин разозлил поклонников анонсом новой…
Названы подержанные авто в хорошем состоянии стоимостью 250 тысяч…
Названы симптомы рака легких на…
"До "Дома-2" не дотянули": Ольга Скабеева высказалась о комментарии Алены Водонаевой по поводу ее критики повышения…
Муж Полины Гагариной рассказал о новом хобби своей…
Honor может выпустить модель смартфона V30…
Звезда «Дом-2» Алина Галимова раскрыла правду об отношениях с Федором…
На чемпионате Канады фигуристка зацепилась волосами за костюм…
Дэвид Агус, который лечил Стива Джобса, назвал основные правила…
Стас Михайлов поздравил Тамару Гвердцители с днем…
Исполнение фигур высшего пилотажа на «Аллигаторе» было показано на…
Звезда «Дом-2» Настя Якуб сбежала в Эмираты с новым…
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о сильно преувеличенном наследстве…
Стоматологи предупредили об опасных овощах для здоровья…
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина страдает от болезни, которая погубила Юлию…
Мощный смартфон OPPO Find X2 получит 120-Гц экран QHD+ раньше Samsung Galaxy…
Просмотреть все новости