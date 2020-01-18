Медики: Зарядка по утрам защитит от диабета





О полезных свойствах зарядки давно знают люди, которые следят за здоровьем. Несложные упражнения после подъема призваны зарядить бодростью, повысить работоспособность на день, улучшить настроение, активизируют все органы после ночного отдыха, стабилизируют кровообращение и в целом благоприятно сказываются на здоровье. Специалисты из Великобритании провели эксперимент, в ходе которого установили, что зарядка способна предотвратить возникновение диабета. Испытуемых, которые имели проблемы с лишним весом, разделили на три группы. Первая группа выполняла упражнения до завтрака в течение полутора месяцев, вторая – после утреннего приема пищи, а третья не имела такой нагрузки. В первых двух группах отмечались хорошие результаты по снижению избыточной массы тела, кроме того, концентрация глюкозы в крови была существенно ниже. Это существенно снижает риск возникновения диабета.Специалисты рекомендуют выполнять несложные физические упражнения ежедневно. Таким образом можно защитить организм от возникновения опасных заболеваний и укрепить здоровье.