В интернете распространили видео испытаний ПЗРК «Игла-С»
В интернете распространили видео процесса тестирования ПЗРК модели «Игла-С». Ролик размещён в публичном доступе телеканалом «Звезда».
На коротком видео можно заметить, как ракета, которую выпустили из мобильной установки, осуществляет поражение макета, имитирующего технику условного противника. Сам макет представляет собой источник излучения в тепловом спектре, что и позволяет использовать соответствующую систему наведения.
ПЗРК «Игла» вошла в состав боевой техники Советской Армии ещё в 1981-м. Начиная с 1994-го комплекс поставляется в 30 стран мира. Мобильная ракетная установка «Игла-С» используется с 2002 года и отличается усиленной боевой частью. Модернизированная версия ПЗРК может поражать низколетящие крылатые беспилотники и ракеты.
На коротком видео можно заметить, как ракета, которую выпустили из мобильной установки, осуществляет поражение макета, имитирующего технику условного противника. Сам макет представляет собой источник излучения в тепловом спектре, что и позволяет использовать соответствующую систему наведения.
ПЗРК «Игла» вошла в состав боевой техники Советской Армии ещё в 1981-м. Начиная с 1994-го комплекс поставляется в 30 стран мира. Мобильная ракетная установка «Игла-С» используется с 2002 года и отличается усиленной боевой частью. Модернизированная версия ПЗРК может поражать низколетящие крылатые беспилотники и ракеты.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:04