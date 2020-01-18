Звезда «Дом-2» Даша Пынзарь озвучила героиню фильма ужасов
Ровно через месяц на экраны выйдет фильм, где Дарья Пынзарь озвучила одну из героинь. Бывшая участница телестройки посвящает свое время не только развитию бизнеса, но и творчеству.
Сейчас Дарья Пынзарь находится в Москве. Как оказалось, девушка приехала не только чтобы решить все проблемы, которые связаны с развитием семейного бизнеса, но и чтобы поучаствовать в одном достаточно интересном для нее проекте.
Оказывается Пынзарь приняла участие в озвучке фильма. Но раскрывать все карты сразу она не стала и предложила своим фанатам поиграть с ней в игру. В личном блоге Дарья спросила у них, как они думают, что именно позвали ее озвучить. Пынзарь предложила на выбор несколько жанров кино, а именно комедию, триллер, ужасы и драму.
Однако внимательные фолловеры тут же вспомнили, как ранее экс-участница телестройки говорила о том, что будет задействована в создании одного из фильмов ужасов. Они тут же предположили, что речь шла именно об этой картине. Пынзарь на это в итоге сказала, что она вполне могла и пошутить. В любом случае становится понятно, что теперь нужно ждать пока Дарья Пынзарь сама раскроет тайну или пока фильм появится в прокате.
Сейчас Дарья Пынзарь находится в Москве. Как оказалось, девушка приехала не только чтобы решить все проблемы, которые связаны с развитием семейного бизнеса, но и чтобы поучаствовать в одном достаточно интересном для нее проекте.
Оказывается Пынзарь приняла участие в озвучке фильма. Но раскрывать все карты сразу она не стала и предложила своим фанатам поиграть с ней в игру. В личном блоге Дарья спросила у них, как они думают, что именно позвали ее озвучить. Пынзарь предложила на выбор несколько жанров кино, а именно комедию, триллер, ужасы и драму.
Однако внимательные фолловеры тут же вспомнили, как ранее экс-участница телестройки говорила о том, что будет задействована в создании одного из фильмов ужасов. Они тут же предположили, что речь шла именно об этой картине. Пынзарь на это в итоге сказала, что она вполне могла и пошутить. В любом случае становится понятно, что теперь нужно ждать пока Дарья Пынзарь сама раскроет тайну или пока фильм появится в прокате.