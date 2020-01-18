Звезда «Дом-2» Даша Пынзарь озвучила героиню фильма ужасов





Сейчас Дарья Пынзарь находится в Москве. Как оказалось, девушка приехала не только чтобы решить все проблемы, которые связаны с развитием семейного бизнеса, но и чтобы поучаствовать в одном достаточно интересном для нее проекте.Оказывается Пынзарь приняла участие в озвучке фильма. Но раскрывать все карты сразу она не стала и предложила своим фанатам поиграть с ней в игру. В личном блоге Дарья спросила у них, как они думают, что именно позвали ее озвучить. Пынзарь предложила на выбор несколько жанров кино, а именно комедию, триллер, ужасы и драму.Однако внимательные фолловеры тут же вспомнили, как ранее экс-участница телестройки говорила о том, что будет задействована в создании одного из фильмов ужасов. Они тут же предположили, что речь шла именно об этой картине. Пынзарь на это в итоге сказала, что она вполне могла и пошутить. В любом случае становится понятно, что теперь нужно ждать пока Дарья Пынзарь сама раскроет тайну или пока фильм появится в прокате.