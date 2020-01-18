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Дочь Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала брата Николая Чоулза за лишний вес

Дочь Дмитрия Пескова жестко обсудила внешность собственного брата, который перестал следить за своей фигурой. Елизавета Пескова высказалась в адрес Николая Чоулза в комментариях под фотографией с отдыха на его странице в сети Instagram.

Николай Чоулз на данный момент отдыхает на Мальдивах, откуда опубликовал пляжный снимок. Сын Пескова позировал для кадра с обнаженным торсом на фоне лазурного океана и голубого неба, а в подписи к публикации задался вопросом о том, где зима. В комментариях под снимком Елизавета Пескова заметила, что у ее брата пропали кубики. Она намекнула, то он перестал заниматься спортом, поэтому пресс не выглядит таким спортивным, как раньше. Чоулз ответил сестре, что уже готов заняться этим вопросом.

В комментариях подписчики Чоулза поговорили с ним о погоде, отметив, что во многих региона России нет снега.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:11

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