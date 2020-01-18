Дочь Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала брата Николая Чоулза за лишний вес

Николай Чоулз на данный момент отдыхает на Мальдивах, откуда опубликовал пляжный снимок. Сын Пескова позировал для кадра с обнаженным торсом на фоне лазурного океана и голубого неба, а в подписи к публикации задался вопросом о том, где зима. В комментариях под снимком Елизавета Пескова заметила, что у ее брата пропали кубики. Она намекнула, то он перестал заниматься спортом, поэтому пресс не выглядит таким спортивным, как раньше. Чоулз ответил сестре, что уже готов заняться этим вопросом.В комментариях подписчики Чоулза поговорили с ним о погоде, отметив, что во многих региона России нет снега.