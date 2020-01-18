АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Названы лучшие продукты для питания плода во время беременности

Американские врачи назвали лучшие продукты во время беременности, которые подходят для питания плода. Рекомендации были собраны специалистами из Медицинского центра Health Line.

Медики заявили, что беременные женщины должны есть достаточно, чтобы суметь обеспечить питанием плод. Предпочтение нужно отдавать яйцам, которые богаты белком, необходимым полноценному росту. Полезен также сладкий картофель, который благоприятно повлияет на развитие глаз, кожи и костей ребенка благодаря наличию витамина A. Чечевица и бобовые содержат много цинка, который важен для набора веса плода. Богатый омега-3 лосось тоже необходимо включить в рацион матери. Во время беременности нельзя пренебрегать цитрусовыми, насыщенными фолиевой кислотой.

Полезными станут также грецкие орехи и продукты, богатые витамином B4. Медики предупреждают, что во всем важно придерживаться умеренности, а беременным женщинам нужно советоваться со своим лечащим врачом.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский Samsung Galaxy A51 побил украинский рекорд…
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала брата Николая Чоулза за лишний…
Названы лучшие продукты для питания плода во время…
Ксения Собчак под руководством Глюкозы занялась йогой на…
Принц Уильям удивился сходству с дочерью Шарлоттой на пирожном от кондитеров…
Facebook снизила стоимость VR-шлема Oculus…
Поклонники ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой гадают, когда она успела сделать пластику…
"Школа современной пьесы" представит спектакль "Непьеса на двоих" с Башаровым и…
Звезды и политики рассказали о планах на праздник…
Озвучены рекомендации по уходу за авто во время…
Родители Децла требуют провести ДНК-тест для проверки родства внука и…
На Камчатке строитель зарезал двух сожителей, заставлявших его готовить…
Игорь Николаев рассказал об отношениях с Наташей Королевой после…
Составлен топ-3 внедорожников для поездок по…
В Канаде на 93-м году жизни умерла мать Селин Дион Тереза…
Названы автомобили в гараже нового премьер-министра РФ Михаила…
Скоростной вертолет США разогнался быстрее 100…
Названы продукты питания, способные заменить…
Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство…
Составлен ТОП-5 кроссоверов за 1,5 млн…
Юлия Савичева подхватила вирус после возвращения из…
Обозначена дата премьеры кроссовера Toyota TJ…
Игорь Николаев станцевал с Аллой Пугачёвой на своём…
Медики назвали способы определения серьезности травм после укусов домашних…
Рианна разошлась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет…
Microsoft создаст общий буфер обмена для ПК и смартфона с помощью…
Алексей Глызин эфире шоу “Судьба человека” заявил, что не намерен повторять опыт Евгения Осина и Криса…
Mitsubishi выводит на рынок обновленный внедорожник…
Просмотреть все новости