Названы лучшие продукты для питания плода во время беременности





Медики заявили, что беременные женщины должны есть достаточно, чтобы суметь обеспечить питанием плод. Предпочтение нужно отдавать яйцам, которые богаты белком, необходимым полноценному росту. Полезен также сладкий картофель, который благоприятно повлияет на развитие глаз, кожи и костей ребенка благодаря наличию витамина A. Чечевица и бобовые содержат много цинка, который важен для набора веса плода. Богатый омега-3 лосось тоже необходимо включить в рацион матери. Во время беременности нельзя пренебрегать цитрусовыми, насыщенными фолиевой кислотой.Полезными станут также грецкие орехи и продукты, богатые витамином B4. Медики предупреждают, что во всем важно придерживаться умеренности, а беременным женщинам нужно советоваться со своим лечащим врачом.