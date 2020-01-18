АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

"Школа современной пьесы" представит спектакль "Непьеса на двоих" с Башаровым и Захаровой

Елена Захарова и Марат Башаров расскажут зрителям об изменах и сексе в рамках проекта "Непьеса на двоих". Драматурги Елена Исаева и Фарид Нагим подчеркивают, что создавали постановку изначально именно для этих артистов, а сам спектакль можно увидеть на сцене "Эрмитажа" в театре "Школа современной пьесы".

Постановщиком указанного проекта является Александр Онищенко. Марат Башаров в беседе с журналистами пошутил, что в пьесе из его личного имеется только фонарик, использованный для освещения партнерши по выступлению в рамках одной из запланированных сцен. Артист отмечает, что никогда своим женщинам не изменял.

"О них не знаю, но надеюсь, тоже нет", – отмечает актёр.

Сам спектакль посвящен теме одиночества и желанию любви. Этому посвящены монологи героев постановки. При этом возникает чувство, что на сцене ведётся диалог, хотя сами речи изолированы. Жанром "Непьесы на двоих" указана стендап-мелодрама. В первой части транслируется мелодрама с участием абстрактных персонажей Мужчина и Женщина. Вторая часть выступления проведена в формате стендапа.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский Samsung Galaxy A51 побил украинский рекорд…
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала брата Николая Чоулза за лишний…
Названы лучшие продукты для питания плода во время…
Ксения Собчак под руководством Глюкозы занялась йогой на…
Принц Уильям удивился сходству с дочерью Шарлоттой на пирожном от кондитеров…
Facebook снизила стоимость VR-шлема Oculus…
Поклонники ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой гадают, когда она успела сделать пластику…
"Школа современной пьесы" представит спектакль "Непьеса на двоих" с Башаровым и…
Звезды и политики рассказали о планах на праздник…
Озвучены рекомендации по уходу за авто во время…
Родители Децла требуют провести ДНК-тест для проверки родства внука и…
На Камчатке строитель зарезал двух сожителей, заставлявших его готовить…
Игорь Николаев рассказал об отношениях с Наташей Королевой после…
Составлен топ-3 внедорожников для поездок по…
В Канаде на 93-м году жизни умерла мать Селин Дион Тереза…
Названы автомобили в гараже нового премьер-министра РФ Михаила…
Скоростной вертолет США разогнался быстрее 100…
Названы продукты питания, способные заменить…
Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство…
Составлен ТОП-5 кроссоверов за 1,5 млн…
Юлия Савичева подхватила вирус после возвращения из…
Обозначена дата премьеры кроссовера Toyota TJ…
Игорь Николаев станцевал с Аллой Пугачёвой на своём…
Медики назвали способы определения серьезности травм после укусов домашних…
Рианна разошлась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет…
Microsoft создаст общий буфер обмена для ПК и смартфона с помощью…
Алексей Глызин эфире шоу “Судьба человека” заявил, что не намерен повторять опыт Евгения Осина и Криса…
Mitsubishi выводит на рынок обновленный внедорожник…
Просмотреть все новости