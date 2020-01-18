"Школа современной пьесы" представит спектакль "Непьеса на двоих" с Башаровым и Захаровой





Постановщиком указанного проекта является Александр Онищенко. Марат Башаров в беседе с журналистами пошутил, что в пьесе из его личного имеется только фонарик, использованный для освещения партнерши по выступлению в рамках одной из запланированных сцен. Артист отмечает, что никогда своим женщинам не изменял., – отмечает актёр.Сам спектакль посвящен теме одиночества и желанию любви. Этому посвящены монологи героев постановки. При этом возникает чувство, что на сцене ведётся диалог, хотя сами речи изолированы. Жанром "Непьесы на двоих" указана стендап-мелодрама. В первой части транслируется мелодрама с участием абстрактных персонажей Мужчина и Женщина. Вторая часть выступления проведена в формате стендапа.