Названы продукты питания, способные заменить лекарства
Медики назвали несколько продуктов питания, которые могут заменить лекарства. Они обладают мощными оздоровительными свойствами и приятными вкусовыми качествами.
Против похмелья эффективными оказались зеленые водоросли хлорелла, которые выводят токсины. Данное растение в порошке можно приобрести в аптеке, а употреблять его нужно до застолья. От бессонницы помогают куриные яйца на ужин. Этот продукт содержит аминокислоту триптофан, улучшающий сон. Против кашля можно съесть шоколад, а с кариесом помогает справиться свекольный сок. Вместо кофе наполнить организм энергией и повысить концентрацию можно с помощью апельсинового сока, содержащего флавоноиды.
Для долголетия следует включать в рацион морепродукты. Однако медики рекомендуют перед лечением народными методами посоветоваться с врачом.
Против похмелья эффективными оказались зеленые водоросли хлорелла, которые выводят токсины. Данное растение в порошке можно приобрести в аптеке, а употреблять его нужно до застолья. От бессонницы помогают куриные яйца на ужин. Этот продукт содержит аминокислоту триптофан, улучшающий сон. Против кашля можно съесть шоколад, а с кариесом помогает справиться свекольный сок. Вместо кофе наполнить организм энергией и повысить концентрацию можно с помощью апельсинового сока, содержащего флавоноиды.
Для долголетия следует включать в рацион морепродукты. Однако медики рекомендуют перед лечением народными методами посоветоваться с врачом.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:34