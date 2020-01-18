Названы продукты питания, способные заменить лекарства





Против похмелья эффективными оказались зеленые водоросли хлорелла, которые выводят токсины. Данное растение в порошке можно приобрести в аптеке, а употреблять его нужно до застолья. От бессонницы помогают куриные яйца на ужин. Этот продукт содержит аминокислоту триптофан, улучшающий сон. Против кашля можно съесть шоколад, а с кариесом помогает справиться свекольный сок. Вместо кофе наполнить организм энергией и повысить концентрацию можно с помощью апельсинового сока, содержащего флавоноиды.Для долголетия следует включать в рацион морепродукты. Однако медики рекомендуют перед лечением народными методами посоветоваться с врачом.