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Ким Кардашьян похвасталась ванной комнатой с балконом

Ким Кардашьян похвасталась собственной ванной комнатой с балконом, который выходит на мини-лес из лаванды. Поклонники знаменитости в Instagram назвали этот дизайн своей мечтой.

Теледива высадила мини-лес на открытой территории, вид на которую открывается с ванной комнаты. Здесь есть балкон рядом с которым растет свежая лаванда. В своем саду Ким Кардашьян регулярно меняет растения, например, раньше на этом месте росли пальмы и банановые деревья. Знаменитость таким образом имитировала тропический лес. Поклонники позавидовали красивому дизайну и королевскому размеру ванной комнаты, а некоторым это помещение показалось не похожим на то, где проводят банные процедуры.
Ким Кардашьян похвасталась ванной комнатой с балконом

Однако многие выразили желание очутиться в ванной комнате Кардашьян, объяснив это тем, что она произвела сильное впечатление.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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