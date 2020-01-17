Ким Кардашьян похвасталась ванной комнатой с балконом





Теледива высадила мини-лес на открытой территории, вид на которую открывается с ванной комнаты. Здесь есть балкон рядом с которым растет свежая лаванда. В своем саду Ким Кардашьян регулярно меняет растения, например, раньше на этом месте росли пальмы и банановые деревья. Знаменитость таким образом имитировала тропический лес. Поклонники позавидовали красивому дизайну и королевскому размеру ванной комнаты, а некоторым это помещение показалось не похожим на то, где проводят банные процедуры.Однако многие выразили желание очутиться в ванной комнате Кардашьян, объяснив это тем, что она произвела сильное впечатление.