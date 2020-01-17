У ОС Windows 10 снова возникли проблемы с обновлениями





Как сообщают СМИ, неполадки опять выявлены в работе специальных программных пакетов для обновления. Апдейт накопительного типа вышел в текущем месяце, ему присвоили название KB4528760. Файлы, загружаемые на компьютеры, должны исправить уязвимости в области безопасности.Однако, как только обновление вышло, первые пользователи, запустившие файлы, обнаружили сбой при инсталляции. При установке ряда файлов на экран выводится сообщение о невозможности завершить данный процесс, так как служба прекратила свою работу. При этом обычный способ традиционной Windows-службой устранения ошибок и сбоев не способен решить проблему. После того, как о данной проблеме написали профильные издания, ситуацию прокомментировали представители Microsoft.С их слов, новым Update-пакетом предполагалось устранить «прореху» в Crypt32.dll., криптографической библиотеке ПО. Она управляет шифрованием сообщений, а также сертификатами по безопасности, сверяя подписи в программных продуктах. Однако благодаря ей также возможна установка файлов, не разрешенных к инсталляции. Сейчас все силы отделения программистов компании брошены на исправление ошибки, так как из-за нее миллионы потребителей продукции Microsoft оказались незащищенными перед разного рода угрозами.