Ани Лорак поделилась своими главными бьюти-уловками





Ани Лорак публикует фотографии из США в своем микроблоге, а под недавнем снимком в спортивном образе поклонники восхитились внешностью артистки без макияжа. Оказалось, что для ухода за лицом знаменитость использует не только дорогие бренды. В частности, демократичные цены имеют любимые патчи для глаз, которые помогают ей хорошо выглядеть на гастролях. Также в арсенале есть лосьоны для лица, но прекрасно себя чувствовать звезде помогает здоровый сон. Каждое утро Ани Лорак делает легкий массаж лица, а при сильной усталости наносит пилинг. Однако подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки помогает только правильный макияж.Ани Лорак позволяет себе съесть фаст-фуд или сытный салат на ночь, иногда она перебарщивает с солью. Артистка посоветовала пить воду маленькими глотками в течение всего дня.