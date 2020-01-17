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Ани Лорак поделилась своими главными бьюти-уловками

Находящаяся на отдыхе в США Ани Лорак рассказала, какие бьюти-уловки использует во время гастролей. В интервью Grazia звезда подробно описала свой уход за лицом.

Ани Лорак публикует фотографии из США в своем микроблоге, а под недавнем снимком в спортивном образе поклонники восхитились внешностью артистки без макияжа. Оказалось, что для ухода за лицом знаменитость использует не только дорогие бренды. В частности, демократичные цены имеют любимые патчи для глаз, которые помогают ей хорошо выглядеть на гастролях. Также в арсенале есть лосьоны для лица, но прекрасно себя чувствовать звезде помогает здоровый сон. Каждое утро Ани Лорак делает легкий массаж лица, а при сильной усталости наносит пилинг. Однако подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки помогает только правильный макияж.

Ани Лорак позволяет себе съесть фаст-фуд или сытный салат на ночь, иногда она перебарщивает с солью. Артистка посоветовала пить воду маленькими глотками в течение всего дня.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:43

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