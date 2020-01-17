Валентина Рубцова пожаловалась на отсутствие воспитания у фанатов

В свободное от съёмок время она старается уделять время развлечениям и отходить от образов из кино. В подобные моменты многие фанаты не могут понять кумира. По словам самой Рубцовой, часть поклонников склонны к невоспитанности, замечая отличия между героиней и её реальным характером. Актриса отмечает, что многим людям по некой причине сложно принять такое положение вещей.Иногда Валентине Рубцовой приходится отказывать фанатам в предоставлении автографов или создании общего фото. Подобное случается, когда она оказывается на публике без макияжа, вот только кадры всё же попадают в интернет. В итоге актрисе приходится читать оскорбительные комментарии под подобными сюжетами.