АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.66 USD 61.57
Курс валют на 17.01.2020

Валентина Рубцова пожаловалась на отсутствие воспитания у фанатов

Валентина Рубцова, известная по комедийным сериалам пожаловалась на невоспитанных фанатов. Согласно словам знаменитости, в настоящее время у неё насыщенный трудовой график.
Валентина Рубцова пожаловалась на отсутствие воспитания у фанатов

В свободное от съёмок время она старается уделять время развлечениям и отходить от образов из кино. В подобные моменты многие фанаты не могут понять кумира. По словам самой Рубцовой, часть поклонников склонны к невоспитанности, замечая отличия между героиней и её реальным характером. Актриса отмечает, что многим людям по некой причине сложно принять такое положение вещей.

Иногда Валентине Рубцовой приходится отказывать фанатам в предоставлении автографов или создании общего фото. Подобное случается, когда она оказывается на публике без макияжа, вот только кадры всё же попадают в интернет. В итоге актрисе приходится читать оскорбительные комментарии под подобными сюжетами.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кира Прошутинская впервые рассказала о пережитой…
"Видимо, на шопинг ездила": Ксения Собчак резко ответила на критику Божены Рынской по поводу отдыха в…
Михаил Боярский извинился перед Людмилой Поргиной за невозможность посетить вечер памяти Николая…
Медики из США выяснили, что сепсис опасней рака…
Валентина Рубцова пожаловалась на отсутствие воспитания у…
Дочь Евгения Петросяна считает артиста своей…
Минздрав России назвал сроки принятия новых правил медосмотра для…
"Пил и распускал руки": Экс-супруга Пьера Нарцисса раскрыла подробности семейной жизни с…
В Россию едет новый кроссовер Geely…
Поклонники обнаружили у ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой признаки…
«Розовые тени и макароны на голове»: Ксения Бородина высмеяла свой образ в 22…
Гибриды Ford S-Max и Galaxy доберутся до европейского потребителя в 2021…
"На год на каторгу на Новую Землю": Депутат Виталий Милонов отреагировал на критику Аленой Водонаевой повышения материнского…
Максим Матвеев рассказал о съемках в сериале…
Блогер Давид Манукян погасил долги перед поездкой в Таиланд с Ольгой…
Роскачество порекомендовало не использовать уличные банкоматы из-за действий…
Телеведущая Ольга Орлова показала пышную грудь в цепях в платье с глубоким…
Врачи рассказали, как распознать рак носа и придаточных пазух на ранних…
Искусственный интеллект допустил, что на Земле было меньше массовых вымираний, нежели считалось…
Меган Маркл уволила сотрудников своей британской…
В Москве СК начал проверку инцидента с ударившим преподавателя…
Звезда «Дом-2» Таня Строкова накинулась на Яну…
Сати Казанова приняла участие в фотосессии в блузе с дерзким декольте без…
Xiaomi разработала тест для проверки родословной и генетики домашних…
В Красноярском крае 6 человек пострадали в тройном…
Сотрудники ООН рассказали об экстремальных погодных условиях в 2020…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова уличила Юлию Белую в связи с Захаром…
Валерий Сюткин мечтает об еще одном ребенке от молодой…
Просмотреть все новости