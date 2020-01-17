Гибриды Ford S-Max и Galaxy доберутся до европейского потребителя в 2021 году





Новые экологически чистые минивэны от Ford с электрифицированной силовой установкой для рынка Европы будут производиться на континенте, на одном из испанских заводов в Валенсии. В это производство американская компания планирует вложить около 42 миллионов евро. Модели с приставкой Hybrid будут выпускать две линии по сборке. На ней вместе с подключаемыми гибридами и обычными гибридами будут производить также литий-ионные аккумуляторные батареи.Кроме того, Ford намерен создать новый бренд для европейских клиентов. S-Max и Galaxy Hybrid будут оснащены, как и модель Kuga, бензиновым двигателем Atkinson емкостью в 2,5 литра, который инженеры компании дополнят электродвижком, генератором, Li-Ion-аккумулятором и автоматической коробкой передач. Агрегаты автоновинок будут обеспечивать мощность в 200 лошадиные силы. Пока точно не известно, какое расстояние машины смогут пройти на одном заряде.При этом в гибридном S-Max будет представлено две версии с пятью и семью местами. Багажники транспортных средств будут достигать 2,200 тысячи литров в пятиместном авто и почти 2,4 тысячи литров в семиместном минивэне. В 2020 году американский автоконцерн намерен дополнительно электрифицировать 14 моделей своих авто.