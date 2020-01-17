Алене Водонаевой пригрозили Центром «Э» за слова о родах у «нищих россиян»
Правозащитница Евгения Чудновец в Facebook написала пост, где потребовала у экс-участницы проекта "Дом-2" и телеведущей Алены Водонаевой отредактировать или удалить посты, где она выступила против рождения детей малоимущими россиянами и назвала их "быдлом". В противном случае автор публикации намерена обратиться в МВД, а в частности, в Центр «Э».
Евгения Чудновец отметила, что Алена Водонаева не может критиковать женщин за желание иметь детей, даже если рожают они их исключительно ради выгоды. Также адвокат поинтересовалась, с кем общается звезда проекта "Дом-2", если она распространяет подобные посты в соцсетях.
Не так давно Алена Водонаева жестко отреагировала на повышение показателей материнского капитала ради повышения рождаемости в стране. Журналистка отметила, что ради выплат станут рожать лица с низкой социальной ответственностью и "быдло", которому нужны деньги на бутылку водки.
Евгения Чудновец отметила, что Алена Водонаева не может критиковать женщин за желание иметь детей, даже если рожают они их исключительно ради выгоды. Также адвокат поинтересовалась, с кем общается звезда проекта "Дом-2", если она распространяет подобные посты в соцсетях.
Не так давно Алена Водонаева жестко отреагировала на повышение показателей материнского капитала ради повышения рождаемости в стране. Журналистка отметила, что ради выплат станут рожать лица с низкой социальной ответственностью и "быдло", которому нужны деньги на бутылку водки.