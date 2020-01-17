Алене Водонаевой пригрозили Центром «Э» за слова о родах у «нищих россиян»





Евгения Чудновец отметила, что Алена Водонаева не может критиковать женщин за желание иметь детей, даже если рожают они их исключительно ради выгоды. Также адвокат поинтересовалась, с кем общается звезда проекта "Дом-2", если она распространяет подобные посты в соцсетях.Не так давно Алена Водонаева жестко отреагировала на повышение показателей материнского капитала ради повышения рождаемости в стране. Журналистка отметила, что ради выплат станут рожать лица с низкой социальной ответственностью и "быдло", которому нужны деньги на бутылку водки.