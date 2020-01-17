Xiaomi разработала тест для проверки родословной и генетики домашних питомцев





Новый продукт от Xiaomi выпущен посредством краудфандинговой площадки Youpin. Он помогает выявить обусловленные генетикой заболевания питомца, вероятные аллергии и другие риски для здоровья. Для этого владельцу не нужно брать у животного кровь или мочу, а сам тест проводится с помощью небольшого количества слюны. Аппарат доступен для приобретения в нескольких версиях, а самая простая за 15 долларов позволит установить наличие недуга. Стандартный вариант в состоянии определить один из трех вариантов. Расширенная включает базу из 10 расстройств, а также предлагает проведение проверки родословной, интеллекта и даст советы, касающиеся диеты.В “топовой” версии имеется информация о 16 заболеваниях, рекомендации относительной разведения, а также сертификат о состоянии здоровья и особенностях родословной.