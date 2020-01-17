Сотрудники ООН рассказали об экстремальных погодных условиях в 2020 году





По словам членов Всемирной Метеорологической Организации, ушедший 2019 год признан самым жарким после 2016 года. Из-за аномально высоких температур тают ледники и повышается уровень мирового океана, что вызывает различные природные катаклизмы. В пример Петтери Таалас, возглавляющий ВМО, привел австралийские лесные пожары, которые разрушают все вокруг на протяжении нескольких месяцев. Уничтожено около 2 тысяч домов и сожжено примерно 10 миллионов гектаров земли.Как отметил Петтери Таалас, с 1850 года показатель средней температуры повысился на 1,1 градуса. И это не предел, так как к концу века прогнозируется повышение температурного режима от 3 до 5 градусов. Такая тенденция вызовет в 2020 году большое количество экстремальных погодных ситуаций. Для того, чтобы повлиять на ситуацию, необходимо до 2030 года ежегодно снижать выбросы парниковых газов в атмосферу примерно на 7,6%.