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Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева проколола соски и показала результат поклонникам

Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева призналась, что решилась на шаг, о котором думала последние 1,5 года. Как оказалось, звезда реалити-шоу отправилась в салон по пирсингу и проколола соски, причем результат она продемонстрировала своим подписчикам в Instagram.
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева проколола соски и показала результат поклонникам

Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Шева рассказала, что долго думала над переменами, особенно после развода с супругом Витей Шароваровым. Брюнетка пошла на курсы по вождению, проходила тренинги по сексу и слушала лекции, стала больше времени проводить с дочерью, а теперь решилась на то, о чем думала последние полтора года, но не могла сделать. Брюнетка отправилась в салон по пирсингу и проколола соски, а результат продемонстрировала на снимке в Instagram.

Саша Шева призналась, что шла в салон для того, чтобы поставить микродермал, а в итоге друг уговорил брюнетку на решительный шаг. По словам звезды реалити-шоу, она поняла, что делать задуманное нужно именно в тот момент, и села в кресло. Проколы делали наживую, пока брюнетка смело сжимала в руках смартфон.

Результатом Саша Шева очень довольна, а реабилитация идет хорошо. Звезда стала чувствовать себя увереннее и сексуальнее, пока ей больно, когда соски трутся об одежду, но девушка делает компрессы.

Примечательно, что мнения поклонников в комментариях оказались достаточно противоречивыми, одни похвалили Сашу Шеву за смелость и стремление что-то в себе изменить, другие же осудили за снимок, а также добавили: что она будет делать, если решится и на интимный пирсинг, неужели тоже будет показывать его всем в соцсети. "Если захочу, сделаю и его", - коротко ответила Саша Шева.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:03

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