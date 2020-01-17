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Дмитрий Медведев выделил 127 млрд рублей на производство атомного ледокола «Лидер»

Дмитрием Медведевым было утверждено выделение из федерального бюджета более 127 млрд рублей на производство атомного ледокола «Лидер». Планируется введения в эксплуатацию судна к 2027 году.

Сообщается, что корабль станет мощнейшим в мире. Проект транспортного средства уже разрабатывается в Санкт-Петербурге в Центральном конструкторском бюро «Айсберг». Заказчиком выступает Госкорпорация "Росатом", а производство ледокола доверили федеральному государственному унитарному предприятию атомного флота. Сообщается, что мощность головного атомного ледокола будет равняться 120 МВт. Командование планирует, что ледокол «Лидер» будет обеспечивать навигацию по Северному морскому пути круглый год. Бюджетные средства должны быть выделены в 2020 – 2027 годах.

15 января Дмитрий Медведев, находясь в должности премьер-министра России последний день, утвердил выделение финансов на данный проект. С соответствующим документом можно ознакомиться на официальной интернет-странице.

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Общество / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:18

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