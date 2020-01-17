Redmi Note 8 отправляют в Антарктиду для проверки выносливости





Отправка модели Redmi Note 8 планируется на 17 января. Публикация Лу Вейбинга в соцсети получила вложение в виде тизерного изображения. На картинке можно увидеть слова «Live for the challenge».Каким конкретно методом станет проверяться смартфон, остаётся неизвестно. При этом важно понимать, что температура на самом южном материке в холодный сезон опускается до отметки в -75°С, а в 2013-м зарегистрирован минимум в -93,2°C.