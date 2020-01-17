Redmi Note 8 отправляют в Антарктиду для проверки выносливости
Смартфон Redmi Note 8 будет отправлен в Антарктиду для оценки уровня его выносливости. Вице-глава Xiaomi Лу Вейбинг на персональной странице в микроблоге Weibo сообщил о готовности проверить степень защиты устройства от низких температур.
Отправка модели Redmi Note 8 планируется на 17 января. Публикация Лу Вейбинга в соцсети получила вложение в виде тизерного изображения. На картинке можно увидеть слова «Live for the challenge».
Каким конкретно методом станет проверяться смартфон, остаётся неизвестно. При этом важно понимать, что температура на самом южном материке в холодный сезон опускается до отметки в -75°С, а в 2013-м зарегистрирован минимум в -93,2°C.
Отправка модели Redmi Note 8 планируется на 17 января. Публикация Лу Вейбинга в соцсети получила вложение в виде тизерного изображения. На картинке можно увидеть слова «Live for the challenge».
Каким конкретно методом станет проверяться смартфон, остаётся неизвестно. При этом важно понимать, что температура на самом южном материке в холодный сезон опускается до отметки в -75°С, а в 2013-м зарегистрирован минимум в -93,2°C.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:04