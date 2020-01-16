Экс-участница проекта "Дом-2" Таня Охулкова поступила в университет и хочет стать магистром по психологии





Экс-участница проекта "Дом-2" Таня Охулкова рассказала, что год назад решила начать жизнь по-новому. Сначала она испробовала на себе разные варианты питания и тренировок, в итоге поправила здоровье и добилась больших результатов. Затем блондинка решила исцелить себя ментально, ходила на тренинги и читала соответствующую литературу.Как отметила Таня Охулкова, прикладывая старания, она стала замечать, что отношение окружающих к ней изменилось, многие стали просить ее совета в той или иной проблеме. Так экс-участница проекта "Дом-2" пришла к выводу, что она хочет помогать людям как профессионал. Блондинка поступила на заочное отделение в университете "Синегрия", отметив, что учебное заведение владеет лицензией и выдает дипломы государственного образца.Учиться Тане Охулковой предстоит 2,5 года, но она не боится снова сдавать экзамены, ведь ее девиз в том, что нужно идти туда, где страшно, чтобы стать сильнее. После обучения блондинка планирует стать магистром и быть специалистом своего дела.