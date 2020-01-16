Беременная жена Андрея Черкасова Кристина Ослина призналась, что попала в больницу из-за токсикоза





Кристина Ослина прежде рассказывала, что на первых месяцах беременности страдала от сильного токсикоза, не могла ничего есть и даже открывая холодильник, чувствовала себя плохо. Теперь же блондинка уточнила, что даже попала из-за своего состояния в больницу. Там ей ставили капельницы, чтоб сохранить беременность, а изможденный вид пациентки, по словам жены Андрея Черкасова, сделал свое дело - врач сразу же предложила ей пройти курс лечения.Кристине Ослиной выделили отдельную палату, куда Андрей Черкасов привез телевизор и все необходимое, на протяжении трех дней блондинка получала интенсивную терапию, а еще три находилась на дневном стационаре. Полностью устранить проблему, естественно, не получилось, отметила Кристина Ослина, но она почувствовала прилив сил. Врач и окружающие посоветовали будущей мамочке просто переждать этот период, в чем ей постоянно помогал Андрей Черкасов, муж не отходил от своей избранницы, заботясь о ней.