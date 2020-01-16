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Беременная жена Андрея Черкасова Кристина Ослина призналась, что попала в больницу из-за токсикоза

Только недавно телеведущий Андрей Черкасов и его супруга Кристина Ослина признались, что в скором времени станут родителями в первый раз. Молодая мамочка даже рассказала, что попала в больницу под капельницу из-за сильного токсикоза.
Беременная жена Андрея Черкасова Кристина Ослина призналась, что попала в больницу из-за токсикоза

Кристина Ослина прежде рассказывала, что на первых месяцах беременности страдала от сильного токсикоза, не могла ничего есть и даже открывая холодильник, чувствовала себя плохо. Теперь же блондинка уточнила, что даже попала из-за своего состояния в больницу. Там ей ставили капельницы, чтоб сохранить беременность, а изможденный вид пациентки, по словам жены Андрея Черкасова, сделал свое дело - врач сразу же предложила ей пройти курс лечения.

Кристине Ослиной выделили отдельную палату, куда Андрей Черкасов привез телевизор и все необходимое, на протяжении трех дней блондинка получала интенсивную терапию, а еще три находилась на дневном стационаре. Полностью устранить проблему, естественно, не получилось, отметила Кристина Ослина, но она почувствовала прилив сил. Врач и окружающие посоветовали будущей мамочке просто переждать этот период, в чем ей постоянно помогал Андрей Черкасов, муж не отходил от своей избранницы, заботясь о ней.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:43

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