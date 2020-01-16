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Певец Шура примерил свадебное платье

Певец Шура в свадебном платье признался, что любит посмеяться над собой. Новое фото в образе невесты артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Шоумен Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, рассказал о новом проекте, за время работы над которым он похудел на 7 кг. По заверению звезды, за две недели шоу собрало 7,7 млн просмотров. На опубликованном изображении артист позирует в свадебном платье, чулках с подтяжками и бусами на шее. Поклонники заметили на снимке фотошоп, что подтвердил сам Шура, но несмотря на это большинство фолловеров раскритиковали его. Публика подчеркнула, что смена образов в начале карьеры была “фишкой”, но сейчас для “солидного мужчины” такое поведение не является забавным.

В подписи к посту артист отметил, что ему нравятся люди с юмором и он сам любит над собой посмеяться. Однако даже ему было страшно смотреть на себя в момент съемок новой передачи.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:19

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