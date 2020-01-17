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Шоколад с высоким содержанием жира и сахара провоцирует развитие онкологии

Колоректальный хирург Роджер Лестер заявляет, что шоколад, содержащий огромное количество сахара и жиров, является причиной возникновения опухоли в кишечнике. По словам медика, данное лакомство может быть опаснее, чем красное мясо.

Медик отметил, то употребление данного кулинарного изделия увеличивает риск развития рака кишечника быстрее, чем использование блюд из вышеуказанного продукта. Однако точных доказательств данной теории нет. Известно, что об этом начали говорить ещё в 70-х годах. Во время проведённого эксперимента исследователям удалось определить, что у вегетарианцев риск возникновения рака кишечника ниже, чем у иных добровольцев. Врач заявляет, что данное заключение является некорректным, так как исключалось воздействие других факторов, существовавших в их жизни.

Экспериментаторы не учли полезные привычки людей, однако риск развития онкологии связали именно с аспектом употребления мяса и отказа от него. Хирург рассказал, что употребления шоколада с огромным количеством жира и сахара несёт огромный вред для организма и вполне вероятно провоцирует развитие онкологического заболевания кишечника. Именно эти две ингредиента зачастую и являются причиной опухоли в органах ЖКТ, но коллеги умалчивают о данном факте и не рекомендуют пациентам воздержаться от употребления шоколада. Они всем советуют исключить из рациона мясо, хотя его дефицит в питании повышает риск развития анемии.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:00

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