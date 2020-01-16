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Медики рассказали о пользе и вреде интервального бега

Интервальный бег является одним из вариантов быстрого сброса веса и получения рельефного тела, однако, по словам медиков, он не несёт за собой оздоровительного эффекта. Тем не менее, они озвучили достоинства данного вида спорта.

Интервальный бег - это смешение стилей бега трусцой и спринта. Человек, который занимается данным видом спорта, поочерёдно бежит вышеуказанными способами и восстанавливает дыхание, используя ходьбу. Перед началом занятия необходимо размяться и разогреть мышцы, а также подготовить сердце к перегрузкам. Данная методика намного проще, чем бег трусцой в течении часа со скоростью 12км/ч, однако нельзя сказать, что она полезнее, хотя результат будет видно уже пару месяцев. При интервальном беге человек испытывает колоссальную нагрузку, поэтому он считается быстрым способом сбросить вес.

Однако данный вид спорта медики не рекомендуют людям, испытывающим проблемы с сердцем, ведь, при беге нагрузка на орган большая. Поэтому специалисты предупреждают, что он не является оздоровительным. Чтобы составить индивидуальную тренировку, которая учитывает сильные и слабые стороны человека, необходима консультация. Данная методика всегда будет иметь защитников и противников, однако каждый сам решает, что лучше выбрать. Не стоит обращать внимание на мифы о биохимических процессах, сжигании гликогена, а в особенности мышц при беге трусцой.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:06

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