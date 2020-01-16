Новая знакомая уговорила Подкаминскую поддаться соблазну и нарушить диету
Елена Подкаминская весьма тщательно контролирует собственный вес. Артистка следует системе раздельного питания, однако новая знакомая уговорила её поддаться соблазну и нарушить диету.
Актриса не употребляет полуфабрикаты, консервированную продукцию, майонез, а также блюда, в которых присутствует сахар. Елена Подкаминская в пище отдаёт предпочтение простым соединениям продуктов, а от сложных рецептов всегда отказывается. При этом случайное общение привело к пересмотру привычек знаменитости. Новая знакомая соблазнила артистку пирожным своего приготовления.
«Снимаем "ИП Пирогова". Сцена ярмарки. Среди всех артистов массовки выделяю одну женщину. Просто понравилась улыбка, искренний взгляд. Снимаем длительное время, целый день. Сильная переработка. Неожиданно разговорились... Как выяснилось, она реальный кондитер-профессионал! Угощает Брауни… Сильно сомневалась, но после многих часов работы, хотелось подсластить жизнь. Позволила себе соблазниться и поразилась вкусу», – призналась Подкаминская на персональной странице в Instagram.
По признанию актрисы, она просто влюбилась в съеденный брауни. Теперь иногда даёт себе послабления для употребления чего-нибудь сладкого. Подкаминская отмечает, что с новой знакомой имеет много общих особенностей. Актриса и кондитер имеют похожие взгляды и систему ценностей. Артистка призналась, что именно она оказалась прототипом персонажа Веры Пироговой. Подкаминская отметила, что теперь с большим удовольствием дружит с кондитером. В итоге периодически знаменитость отказывается от привычек в диете ради наслаждения брауни.
Актриса не употребляет полуфабрикаты, консервированную продукцию, майонез, а также блюда, в которых присутствует сахар. Елена Подкаминская в пище отдаёт предпочтение простым соединениям продуктов, а от сложных рецептов всегда отказывается. При этом случайное общение привело к пересмотру привычек знаменитости. Новая знакомая соблазнила артистку пирожным своего приготовления.
«Снимаем "ИП Пирогова". Сцена ярмарки. Среди всех артистов массовки выделяю одну женщину. Просто понравилась улыбка, искренний взгляд. Снимаем длительное время, целый день. Сильная переработка. Неожиданно разговорились... Как выяснилось, она реальный кондитер-профессионал! Угощает Брауни… Сильно сомневалась, но после многих часов работы, хотелось подсластить жизнь. Позволила себе соблазниться и поразилась вкусу», – призналась Подкаминская на персональной странице в Instagram.
По признанию актрисы, она просто влюбилась в съеденный брауни. Теперь иногда даёт себе послабления для употребления чего-нибудь сладкого. Подкаминская отмечает, что с новой знакомой имеет много общих особенностей. Актриса и кондитер имеют похожие взгляды и систему ценностей. Артистка призналась, что именно она оказалась прототипом персонажа Веры Пироговой. Подкаминская отметила, что теперь с большим удовольствием дружит с кондитером. В итоге периодически знаменитость отказывается от привычек в диете ради наслаждения брауни.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:46