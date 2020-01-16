Новая знакомая уговорила Подкаминскую поддаться соблазну и нарушить диету

Актриса не употребляет полуфабрикаты, консервированную продукцию, майонез, а также блюда, в которых присутствует сахар. Елена Подкаминская в пище отдаёт предпочтение простым соединениям продуктов, а от сложных рецептов всегда отказывается. При этом случайное общение привело к пересмотру привычек знаменитости. Новая знакомая соблазнила артистку пирожным своего приготовления., – призналась Подкаминская на персональной странице в Instagram.По признанию актрисы, она просто влюбилась в съеденный брауни. Теперь иногда даёт себе послабления для употребления чего-нибудь сладкого. Подкаминская отмечает, что с новой знакомой имеет много общих особенностей. Актриса и кондитер имеют похожие взгляды и систему ценностей. Артистка призналась, что именно она оказалась прототипом персонажа Веры Пироговой. Подкаминская отметила, что теперь с большим удовольствием дружит с кондитером. В итоге периодически знаменитость отказывается от привычек в диете ради наслаждения брауни.