Адель смогла похудеть на 45 кг ради 7-летнего сына Анджело Джеймса
Причиной изменения внешнего вида певицы Адель сталь не очередной роман с мужчиной. Лауреат 15 премий «Грэмми» решила похудеть на 45 кг ради своего 7-летнего сына Анджело Джеймса.
Адель часто рекомендовали обратить внимание на свою фигуру, однако певица сообщала, что вполне довольна своим внешним видом. Бьюти-трансформация знаменитости привела в шок огромное количество её поклонников. Некоторые были уверены, что артистка изменилась по причине недавнего развода. Однако оказалось, что она решила поменять себя ради сына, которого появился на свет в браке с Саймоном Конекки. Инсайдер, приближенный к певице объясняет, что Адель откорректировала фигуру, чтобы улучшить состояние здоровья. Это не просто снижение веса, таким образом она планирует оставаться в отличной форме из-за ребенка. Ей не просто было сохранить новый режим тренировок, однако певица справилась и сейчас придерживается его.
Лауреат 15 премий «Грэмми» добилась невероятных результатов благодаря тому, что придерживалась строгой диеты. Она исключила из рациона вредную пищу и алкоголь, стала регулярно посещать тренировки. Можно долго говорить о том, что Адель сейчас прекрасно выглядит, однако это результат упорного труда. В течении долгого времени певица плохо себя чувствовала и поняла, что необходимо что-то предпринимать, чтобы оставаться активной и здоровой мамой. По итогу у неё получилось избавиться от 45 килограммов. Знаменитость смогла сконцентрировать своё внимание на теле.
Адель часто рекомендовали обратить внимание на свою фигуру, однако певица сообщала, что вполне довольна своим внешним видом. Бьюти-трансформация знаменитости привела в шок огромное количество её поклонников. Некоторые были уверены, что артистка изменилась по причине недавнего развода. Однако оказалось, что она решила поменять себя ради сына, которого появился на свет в браке с Саймоном Конекки. Инсайдер, приближенный к певице объясняет, что Адель откорректировала фигуру, чтобы улучшить состояние здоровья. Это не просто снижение веса, таким образом она планирует оставаться в отличной форме из-за ребенка. Ей не просто было сохранить новый режим тренировок, однако певица справилась и сейчас придерживается его.
Лауреат 15 премий «Грэмми» добилась невероятных результатов благодаря тому, что придерживалась строгой диеты. Она исключила из рациона вредную пищу и алкоголь, стала регулярно посещать тренировки. Можно долго говорить о том, что Адель сейчас прекрасно выглядит, однако это результат упорного труда. В течении долгого времени певица плохо себя чувствовала и поняла, что необходимо что-то предпринимать, чтобы оставаться активной и здоровой мамой. По итогу у неё получилось избавиться от 45 килограммов. Знаменитость смогла сконцентрировать своё внимание на теле.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:11