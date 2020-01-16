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Адель смогла похудеть на 45 кг ради 7-летнего сына Анджело Джеймса

Причиной изменения внешнего вида певицы Адель сталь не очередной роман с мужчиной. Лауреат 15 премий «Грэмми» решила похудеть на 45 кг ради своего 7-летнего сына Анджело Джеймса.

Адель часто рекомендовали обратить внимание на свою фигуру, однако певица сообщала, что вполне довольна своим внешним видом. Бьюти-трансформация знаменитости привела в шок огромное количество её поклонников. Некоторые были уверены, что артистка изменилась по причине недавнего развода. Однако оказалось, что она решила поменять себя ради сына, которого появился на свет в браке с Саймоном Конекки. Инсайдер, приближенный к певице объясняет, что Адель откорректировала фигуру, чтобы улучшить состояние здоровья. Это не просто снижение веса, таким образом она планирует оставаться в отличной форме из-за ребенка. Ей не просто было сохранить новый режим тренировок, однако певица справилась и сейчас придерживается его.

Лауреат 15 премий «Грэмми» добилась невероятных результатов благодаря тому, что придерживалась строгой диеты. Она исключила из рациона вредную пищу и алкоголь, стала регулярно посещать тренировки. Можно долго говорить о том, что Адель сейчас прекрасно выглядит, однако это результат упорного труда. В течении долгого времени певица плохо себя чувствовала и поняла, что необходимо что-то предпринимать, чтобы оставаться активной и здоровой мамой. По итогу у неё получилось избавиться от 45 килограммов. Знаменитость смогла сконцентрировать своё внимание на теле.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:11

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