Xiaomi анонсировала выпуск клавиатуры в виде женской помады





Магазин Youpin от бренда Xiaomi запустил новый продукт от сторонних производителей в рамках зимних праздников. По словам представителей фирмы, новая цветная Bluetooth-клавиатура LoFree Lipstick обеспечивает не только удобство печати, но и уникальный дизайн. Наиболее важной чертой, очевидно, является ее цветовая гамма.Помимо форм-фактора клавиш в виде тюбиков губной помады, новинка также обладает эстетикой, соответствующей аксессуарам для макияжа. Клавиатура имеет в общей сложности 79 клавиш, отчасти наследуя порядок пишущей машинки. Согласно официальным заявлениям, разработчики использовали средство ColorStay для более насыщенных и долговечных оттенков.Клавиатура LoFree Bluetooth является девайсом размером 306×114,5×30,6 мм и весит около 810 грамм. Устройство может использоваться как проводным, так и беспроводным способом, подключаясь через кабель USB или Bluetooth. Работу новинки обеспечивает мощный аккумулятор емкостью 4000 мАч, совместимый с ОС Windows, macOS, iOS и даже Android. LoFree Bluetooth механическая клавиатура в виде губной помады доступна по цене в 95 долларов США. Её можно приобрести на официальном сайте Youpin.