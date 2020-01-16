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Xiaomi анонсировала выпуск клавиатуры в виде женской помады

Маркетинговые решения Xiaomi иногда отличаются не только инновационностью, но и способностью вызвать недоумение у покупателей. Таковым стал анонс клавиатуры, которую выпустят в виде женской помады.

Магазин Youpin от бренда Xiaomi запустил новый продукт от сторонних производителей в рамках зимних праздников. По словам представителей фирмы, новая цветная Bluetooth-клавиатура LoFree Lipstick обеспечивает не только удобство печати, но и уникальный дизайн. Наиболее важной чертой, очевидно, является ее цветовая гамма.

Помимо форм-фактора клавиш в виде тюбиков губной помады, новинка также обладает эстетикой, соответствующей аксессуарам для макияжа. Клавиатура имеет в общей сложности 79 клавиш, отчасти наследуя порядок пишущей машинки. Согласно официальным заявлениям, разработчики использовали средство ColorStay для более насыщенных и долговечных оттенков.

Клавиатура LoFree Bluetooth является девайсом размером 306×114,5×30,6 мм и весит около 810 грамм. Устройство может использоваться как проводным, так и беспроводным способом, подключаясь через кабель USB или Bluetooth. Работу новинки обеспечивает мощный аккумулятор емкостью 4000 мАч, совместимый с ОС Windows, macOS, iOS и даже Android. LoFree Bluetooth механическая клавиатура в виде губной помады доступна по цене в 95 долларов США. Её можно приобрести на официальном сайте Youpin.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:32

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