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Ученые: Геном кальмара содержит на 90 % больше пар оснований ДНК по сравнению с человеком

Ученые из Копенгагенского университета изучили геном давнего гигантского кальмара с целью получения информации о развитии этого моллюска. Они обнаружили на 90 % больше пар оснований ДНК, чем в аналоге человека.

Огромные кальмары являются одними из наибольших безпозвоночных, длина которых вместе со щупальцами составляет около 8 метров. Они редко встречаются, поскольку проживают на огромной глубине. Никому так и не удалось поймать их живыми. Анатомические особенности, структура конечностей и тела, а также методика размножения до этого времени до конца не установлены учеными. Эксперты обнаружили в геноме Architeuthis dux около 2,7 миллиарда пар оснований ДНК. В то же время ученые отметили единичное количество генов, отвечающих за развитие. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что свои размеры кальмар получил не вследствие дублирования всего генома. Ученые отыскали также гены, кодирующие белок, который дает возможность изменения цвета с целью маскировки.

Кроме того, ученые заметили около 100 генов, которые отвечают за работу сложного мозга, и не имеются в таком количестве у других беспозвоночных.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 00:00

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