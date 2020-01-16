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Volkswagen не примет участие в автосалоне Парижа в 2020 году из-за снижения популярности IAA

Иностранные СМИ сообщают о решении Volkswagen пропустить автосалон в Париже в 2020 году. Известно, что бренд не примет участие в мероприятии из-за снижения популярности IAA.

Основной бренд Volkswagen, как утверждается, пропусти парижскую автовыставку этого года, запланированную на первую половину октября. Наблюдаемое снижение интереса к подобным событиям не только со стороны посетителей, но и со стороны крупных производителей, по-видимому, связано с экономической точки зрения. Эксперты утверждают, что техгигантам намного выгоднее проводить собственные мероприятия, чем платить большие деньги за посещение IAA, которое постепенно теряет популярность.

Решение провести автосалон в Париже было мотивировано тем, что прошлогоднее событие в Франкфурте отличалось низкой посещаемостью, сократившись с 810 тысяч в 2017 году до всего 560 тысяч в 2019 году. Считается, что это одна из причин решения VW пропустить предстоящее французское шоу. Малое количество посетителей для компании означает меньшее освещение линеек от бренда, поэтому трудно оправдать финансовые усилия для участия в мероприятии. Подобную тактику выбрала Lamborghini, тоже отказавшись от появления.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:00

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