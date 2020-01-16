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Врачи рассказали, почему возраст не является главным показателем здоровья

Несмотря на распространенное заблуждение, возраст не является главным показателем здоровья. Врачи рассказали, почему на состояние организма сильнее влияют другие факторы.

Американские ученые из Университета Чикаго сообщают, что количество прожитых лет не является ключевым моментом в состоянии здоровья и благополучия людей в позднем возрасте. К этим выводам эксперты пришли после исследования, которое включало в себя осмотр 3 тысяч испытуемых в возрасте от 57 до 85 лет в течении пятилетнего периода наблюдений. Хотя предполагаемая продолжительность и качество жизни оценивают по наличию таких недугов, как диабет, остеопороз или рак, их влияние уникальным образом отражается в том или ином человеке. Это связано, в первую очередь с генетикой, образом жизни и общим уровнем благополучия.

В то же время исследователи решили пересмотреть саму концепцию "здорового человека". Проблема заключалась в том, что в рейтинге по состоянию организма больше всего набрали баллов пациенты, страдающие от ожирения и гипертонии, в то время, как люди со средними показателями не имели лишнего веса, болезней сердца или диабета. Полученные данные также дают объяснения случаям, когда тот или иной человек даже в преклонном возрасте сохраняет бодрость духа и тела из-за своевременного лечения и позитивного отношения к жизни.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:19

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