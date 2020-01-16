Врачи рассказали, почему возраст не является главным показателем здоровья





Американские ученые из Университета Чикаго сообщают, что количество прожитых лет не является ключевым моментом в состоянии здоровья и благополучия людей в позднем возрасте. К этим выводам эксперты пришли после исследования, которое включало в себя осмотр 3 тысяч испытуемых в возрасте от 57 до 85 лет в течении пятилетнего периода наблюдений. Хотя предполагаемая продолжительность и качество жизни оценивают по наличию таких недугов, как диабет, остеопороз или рак, их влияние уникальным образом отражается в том или ином человеке. Это связано, в первую очередь с генетикой, образом жизни и общим уровнем благополучия.В то же время исследователи решили пересмотреть саму концепцию "здорового человека". Проблема заключалась в том, что в рейтинге по состоянию организма больше всего набрали баллов пациенты, страдающие от ожирения и гипертонии, в то время, как люди со средними показателями не имели лишнего веса, болезней сердца или диабета. Полученные данные также дают объяснения случаям, когда тот или иной человек даже в преклонном возрасте сохраняет бодрость духа и тела из-за своевременного лечения и позитивного отношения к жизни.