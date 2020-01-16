Учёные смогли вычислить возраст статуи "Творца Вселенной" из Южной Америки





В соответствии с мифологией инков, Пача Камак является богом, который сотворил Землю. Истукан из дерева, обнаруженный в Пачакамаке и олицетворявший божество, являлся одной из главных святынь племени. В 16 веке испанские завоеватели уничтожили все аналогичные идолы, но статуе удалось уцелеть — её смогли обнаружить учёные в 1938 году.При анализе красок, которые сохранились на поверхности изваяния, было обнаружено, что оно сделано приблизительно за 700 лет до захвата конкистадорами Пачакамака. Индейцы ичма, поклонявшиеся идолу, сформировали культ "Творца Вселенной" ещё до входа в состав империи Уари. Она являлась самой могущественной южноамериканской державой доинкского периода. Когда инки смогли завоевать индейцев ичма, первые согласились принять культ Пачи Камака — по итогу к статуе "Творца Вселенной" потянулось огромное количество паломников. Идолу, согласно осуществленному учёными рентгеновскому анализу, около 1200 лет. Учёные до сих пор не понимают, что подтолкнуло испанских завоевателей не уничтожить деревянного идола, а только закопать его в землю.