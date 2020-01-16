Авербух прокомментировал слова Рудковской о нарушении им авторских прав Билана

Илья Авербух утверждает, что никоим образом не нарушал авторских прав Димы Билана, когда использовал композицию певца во время своего ледового шоу. По словам фигуриста, он имел полное право на воспроизведение песни «Держи», поскольку ранее заключил контракт с «Всероссийской организацией интеллектуальной собственности». Кроме того, в договоре были перечислены авторские вознаграждения. Стоит отметить, что подобную информацию хореограф предоставил после обвинений в «краже» хита от Яны Рудковской.Близкий друг Димы Билана и его продюсер также пригрозила 46-летнему мастеру спорта судом, поскольку посчитала незаконным музыкальное наполнение его программы. Речь идет о штрафе в пять миллионов рублей, которые супруга Евгения Плющенко хочет потребовать в качестве компенсации. Напоминаем, что это не первый случай резких высказываний от знаменитости в сторону фигуриста. Днями ранее она раскритиковала его из-за «скупости», поскольку Авербух наградил Евгению Медведеву за выступление в своем ледовом шоу гонораром в 150 тысяч рублей.