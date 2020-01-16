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Медики показали картинку, которую видит человек во время инсульта

Медики пришли к выводу, что во время инсульта всем людям свойственно видеть перед глазами одну и ту же картинку. Это вызывается тем, что происходит нарушение сразу несколько важных функций, после чего у пациента появляются проблемы со зрением.

После опроса лиц, переживших инсульт, оказалось, что у большинства наблюдалось полное отсутствие понимания, что они находятся в реальности. Ярким симптомом также оказались галлюцинации и двоение в глазах. Более того, специалисты показали картинку, которую видит человек непосредственно во время инсульта. Из-за того, что происходит поражение тканей мозга, все предметы, окружающие больного, не идентифицируются в его памяти. Он не способен узнавать даже банальные вещи и может наделять их несвойственными качествами.

По словам медиков, восстановить утраченное зрение после инсульта возможно, но на это потребуется время. Согласно опросам, все зависит от того, насколько сильно во время приступа инсульта были нарушены сопутствующие функции организма.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:43

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