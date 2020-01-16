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Курс валют на 16.01.2020

Падение национальной валюты на финансовых рынках РФ может дойти до отметки в 200 рублей за 1 доллар

России прогнозируют падение национальной валюты на финансовых рынках до отметки в 200 рублей за 1 доллар. По мнению Алексея Ведева из ЦСИ РАНХиГС, подобный показатель может быть достигнут ввиду ситуации в работе правительства страны.
Падение национальной валюты на финансовых рынках РФ может дойти до отметки в 200 рублей за 1 доллар

«Минфин посредством бюджетного правила проводит таргетирование курса национальной валюты. Он формирует ключевой спрос на зарубежную валюту. Все стороны рынка осознают, что корректировки в направлении 200 рублей за $1 могут быть достигнуты, а показателей 40 рублей — нет», — подчеркивает специалист.

Алексей Ведев добавил, что широко распространённая теория о пользе наличия слабой нацвалюты для экономики не соответствует действительности. Он отметил, что существуют 2 группы агентов в сфере экономики. Для одних ситуация со слабым рублём может рассматриваться как положительная, но для других она определённо плохая. В соответствии с бюджетным правилом, которое стало функционировать в 2018-м, сверхдоходность по основному финдокументу государства благодаря экспорту газа и нефти передаётся в Фонд нацблагосостояния. В этих целях Центробанк как агент Минфина приобретает зарубежную валюту. Соответственно, укрепление после поднятия экспортных денежных вливаний приводит к ослаблению курса рубля. Итогом становится стабильность при любых колебаниях стоимости нефти.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:23

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