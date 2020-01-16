Падение национальной валюты на финансовых рынках РФ может дойти до отметки в 200 рублей за 1 доллар





, — подчеркивает специалист.Алексей Ведев добавил, что широко распространённая теория о пользе наличия слабой нацвалюты для экономики не соответствует действительности. Он отметил, что существуют 2 группы агентов в сфере экономики. Для одних ситуация со слабым рублём может рассматриваться как положительная, но для других она определённо плохая. В соответствии с бюджетным правилом, которое стало функционировать в 2018-м, сверхдоходность по основному финдокументу государства благодаря экспорту газа и нефти передаётся в Фонд нацблагосостояния. В этих целях Центробанк как агент Минфина приобретает зарубежную валюту. Соответственно, укрепление после поднятия экспортных денежных вливаний приводит к ослаблению курса рубля. Итогом становится стабильность при любых колебаниях стоимости нефти.