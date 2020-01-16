Падение национальной валюты на финансовых рынках РФ может дойти до отметки в 200 рублей за 1 доллар
России прогнозируют падение национальной валюты на финансовых рынках до отметки в 200 рублей за 1 доллар. По мнению Алексея Ведева из ЦСИ РАНХиГС, подобный показатель может быть достигнут ввиду ситуации в работе правительства страны.
«Минфин посредством бюджетного правила проводит таргетирование курса национальной валюты. Он формирует ключевой спрос на зарубежную валюту. Все стороны рынка осознают, что корректировки в направлении 200 рублей за $1 могут быть достигнуты, а показателей 40 рублей — нет», — подчеркивает специалист.
Алексей Ведев добавил, что широко распространённая теория о пользе наличия слабой нацвалюты для экономики не соответствует действительности. Он отметил, что существуют 2 группы агентов в сфере экономики. Для одних ситуация со слабым рублём может рассматриваться как положительная, но для других она определённо плохая. В соответствии с бюджетным правилом, которое стало функционировать в 2018-м, сверхдоходность по основному финдокументу государства благодаря экспорту газа и нефти передаётся в Фонд нацблагосостояния. В этих целях Центробанк как агент Минфина приобретает зарубежную валюту. Соответственно, укрепление после поднятия экспортных денежных вливаний приводит к ослаблению курса рубля. Итогом становится стабильность при любых колебаниях стоимости нефти.
«Минфин посредством бюджетного правила проводит таргетирование курса национальной валюты. Он формирует ключевой спрос на зарубежную валюту. Все стороны рынка осознают, что корректировки в направлении 200 рублей за $1 могут быть достигнуты, а показателей 40 рублей — нет», — подчеркивает специалист.
Алексей Ведев добавил, что широко распространённая теория о пользе наличия слабой нацвалюты для экономики не соответствует действительности. Он отметил, что существуют 2 группы агентов в сфере экономики. Для одних ситуация со слабым рублём может рассматриваться как положительная, но для других она определённо плохая. В соответствии с бюджетным правилом, которое стало функционировать в 2018-м, сверхдоходность по основному финдокументу государства благодаря экспорту газа и нефти передаётся в Фонд нацблагосостояния. В этих целях Центробанк как агент Минфина приобретает зарубежную валюту. Соответственно, укрепление после поднятия экспортных денежных вливаний приводит к ослаблению курса рубля. Итогом становится стабильность при любых колебаниях стоимости нефти.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:23