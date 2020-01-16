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Юлианна Караулова рассказала о посещении Гранд-Каньона и Каньона Антилопы в США

Юлианна Караулова на своей странице в Іnstagram сообщила, что улетела отдыхать в США. Певица поделилась впечатлениями от посещения Гранд-Каньона и Каньона Антилопы.

Юлианна Караулова рассказала, что очень давно мечтала посетить Гранд Каньон в Аризоне и наконец-то сделала это. Ей очень понравился вид и атмосфера национального парка. Артистка призвала своих поклонников планировать заранее серьёзные события в жизни и тогда всё обязательно получится. Телеведущая также сообщила, что побывала в Каньоне Антилопы, который расположен на севере Аризоны рядом с городом Пейдж, неподалёку от границы с Ютой, в 240 км от Большого каньона. Звезда призналась, что ей очень понравилась экскурсия, которую необходимо бронировать заранее, и её проводят коренные индейцы. По словам экскурсовода, в период с апреля по февраль сверху на людей могут падать змеи и тарантулы.

Однако это также отличное время для фотосессий, так как свет падает идеально. Свои поклонникам Юлианна Караулова сообщила, что каньон делится на 2 части, она смогла побывать в верхнем, который состоит из 4 комнат и в длину достигает около 500 м. Артистка утверждает, что внутри всегда холодно и это не смотря на знойную температуру на улице. Участница «Фабрики звёзд-5» сообщила, что индейцы сами придумали названия некоторым камням, потому что они в основном на что-то похожи. Там есть животные, звезды (Элвис) и даже один президент США. В завершении своего рассказа бывшая солистка группы 5sta Family восхитилась тем, что каньон создан природными сила без вмешательства человека.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:04

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