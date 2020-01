Продюсер из Великобритании Билл Элмс объяснил, почему ни одна группа не повторит успех The Beatles

Руководитель PR-организации Bill Elms Associates Билл Элмс высказал мнение в новом интервью о том, что в нынешнее время повторить успех The Beatles никому не удастся. По словам продюсера, «Ливерпульская четверка» является уникальным явлением, которое произвело революцию в музыкальном бизнесе. Основным секретом успеха он называет совершенно новый звук и стиль группы из Великобритании, которая установила фундамент для всех теперешних поп-звезд.Более субъективным подспорьем для популярности британец считает универсальный посыл их песен, которые подходят к любому эмоциональному состоянию в жизни людей. Стоит отметить, что Элмс в свое время сочинил мюзикл Let it Be на основе композиций легендарного коллектива, помимо того что был инициатором создания памятника продюсеру Beatles Брайану Эпстайну. Свою любовь к группе Элмс выразил словами о том, что музыка Beatles находится вне временных рамок из-за большого количества хитов и воспоминаний, которые хранят не только фанаты, но и последующие поколения.