Крещение Господне: Что людям запрещено делать в день праздника





На Крещение, впрочем как и в любой другой церковный праздник, необходимо отложить домашнюю, грязную и тяжелую работу, такую как: стирка, шитье, вязание, уборка, строительство, колка дров и т.д. В особенности строго запрещается производить какие-либо манипуляции с грязной водой. Также нельзя ссориться, ругаться, скандалить, сплетничать, обманывать, а в прорубь необходимо нырять с чистыми мыслями и ясной головой. Запрещается окунаться в крещенскую воду без исповеди и не причастившись. Также во время умывания или питья плохие мысли лучше выбросить из головы.Святую крещенскую воду нет необходимости разбавлять простой водой либо напитками, из-за этого она теряет свои целебные свойства. Спиртное лучше не употреблять. Церковные служители утверждают, что это противоречит религиозному обряду, а медики не рекомендуют пить для согревания перед и после ныряния в прорубь. Считается, что тот, кто льёт слезы в этот церковный праздник, будет плакать в течении всего года. Не стоит в такой день отдавать долг либо просить в займы, чтобы не лишиться денег.