Отец Меган Маркл выступит против своей дочери в суде





По словам иностранных журналистов, родитель Меган Маркл, вероятно, станет ключевым свидетелем против нее в предстоящем судебном процессе. Известно, что 38-летняя герцогиня Сассекская подала в суд на британское издание The Mail on Sunday за то, что его редакция напечатала письмо к отцу. В обращении дочь просила Томаса Маркла прекратить очернять её имя и объяснить, почему он не присутствовал на свадьбе в мае 2018 года с принцем Гарри.Герцогиня обвиняет газету в нарушении авторских прав, злоупотреблении частной информацией и нарушении британского закона о защите данных. Отец говорит, что он предоставил их переписку журналистам, чтобы избавить общественность от односторонней картины, которая выставляет его безответственным родителем. По словам Томаса Маркла, Меган была проинформирована о его операции на сердце, не позволившей посетить важное мероприятие в королевской семье.