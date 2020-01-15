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Отец Меган Маркл выступит против своей дочери в суде

Скандал, связанный с публикацией личной переписки между Меган Маркл и её отцом в журнале The Mail on Sunday, вынудил ее подать иск на издание. Теперь стало известно, что 75-летний родитель герцогини Сассекской выступит против своей дочери в суде.
Отец Меган Маркл выступит против своей дочери в суде

По словам иностранных журналистов, родитель Меган Маркл, вероятно, станет ключевым свидетелем против нее в предстоящем судебном процессе. Известно, что 38-летняя герцогиня Сассекская подала в суд на британское издание The Mail on Sunday за то, что его редакция напечатала письмо к отцу. В обращении дочь просила Томаса Маркла прекратить очернять её имя и объяснить, почему он не присутствовал на свадьбе в мае 2018 года с принцем Гарри.

Герцогиня обвиняет газету в нарушении авторских прав, злоупотреблении частной информацией и нарушении британского закона о защите данных. Отец говорит, что он предоставил их переписку журналистам, чтобы избавить общественность от односторонней картины, которая выставляет его безответственным родителем. По словам Томаса Маркла, Меган была проинформирована о его операции на сердце, не позволившей посетить важное мероприятие в королевской семье.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:52

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