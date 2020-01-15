Мария Машкова показала дочерей с розовым и синими цветом волос
Мария Машкова решила исполнить желание своих маленьких дочерей к Новому году. Актриса показала 9-летнюю Фаню и 7-летнюю Алю с розовым и синим цветом волос.
Мария Машкова недавно опубликовала в соцсети Instagram фотографии с наследницами, у которых виднелись красные и синие оттенки волос. Она рассказала, что её дочери написали письмо Деду Морозу с просьбой о новом цвете прически. Актриса пошла навстречу детям и таким образом показала их преображение. «Я как мать сделала всё, чтобы дети продолжили верить в чудо!» - сообщила звезда комедийного телесериала «Света с того света».
В то время как Фаня позировала с синими волосами, Аля решилась на розовые локоны. Стоит отметить, что дочери Владимира Машкова не понравился новый имидж детей. Единственным утешением для неё оказался временный тип краски. Ранее актриса сама решилась на кардинальную смену образа, сделав короткую прическу «под мальчика» и перекрасив волосы в светлый оттенок. Хотя многие поклонники обрадовались её новому стилю, напоминавшему о героинях из фильмов Тарантино, нашлись и менее доброжелательные комментаторы, которые раскритиковали вкус кумира.
Мария Машкова недавно опубликовала в соцсети Instagram фотографии с наследницами, у которых виднелись красные и синие оттенки волос. Она рассказала, что её дочери написали письмо Деду Морозу с просьбой о новом цвете прически. Актриса пошла навстречу детям и таким образом показала их преображение. «Я как мать сделала всё, чтобы дети продолжили верить в чудо!» - сообщила звезда комедийного телесериала «Света с того света».
В то время как Фаня позировала с синими волосами, Аля решилась на розовые локоны. Стоит отметить, что дочери Владимира Машкова не понравился новый имидж детей. Единственным утешением для неё оказался временный тип краски. Ранее актриса сама решилась на кардинальную смену образа, сделав короткую прическу «под мальчика» и перекрасив волосы в светлый оттенок. Хотя многие поклонники обрадовались её новому стилю, напоминавшему о героинях из фильмов Тарантино, нашлись и менее доброжелательные комментаторы, которые раскритиковали вкус кумира.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:17