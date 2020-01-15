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Microsoft создала ноутбук на солнечных батарейках

Компания Microsoft показала концепт нового портативного компьютера, который способен восполнять заряд встроенного аккумулятора от обычной солнечной энергии. Как полагают эксперты, подобное устройство в будущем может пополнить собой линейку моделей серии Microsoft Surface Pro.
Microsoft создала ноутбук на солнечных батарейках

Документация по этому изобретению была предоставлена компанией в американское федеральное патентное агентство еще во второй половине позапрошлого года, однако на сайте этой организации соответствующий патент появился только в текущем месяце. Согласно схеме и описанию к ней, на задней панели устройства разработчики планируют разместить несколько фотоэлементов, которые будут соединены с аккумуляторной батареей ноутбука. Сообщается, что такие солнечные панели смогут подпитывать аккумулятор гаджета во время его автономной работы, когда устройство не подключено к сети. Кроме того, в патентной заявке также уточняется, что для пополнения заряда таким образом подходит не только солнечный свет, но и свечение от источников искусственного освещения, к примеру, от ламп накаливания. Наконец, складная конструкция «солнечного блока» позволяет скрыть солнечные панели непосредственно в корпусе ноутбука.

Разумеется, информации о том, какое количество времени потребуется для полного восстановления заряда аккумуляторной батареи таким способом, в документации нет. Нет оценок этого показателя и от экспертов, они лишь предполагают, что устройство с такой функцией может быть представлено уже в рамках презентации следующего поколения ноутбуков производства корпорации Microsoft.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:41

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