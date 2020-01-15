Материнский капитал в России хотят увеличить на 150 тысяч рублей





С 1 января 2020 года молодые семьи в России могут получать материальную помощь сразу после рождения второго ребенка. Кроме того, власти планируют увеличить материнский капитал. Такую информацию предоставил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию. По словам главы страны, нынешних выплат в размере 466,6 тысяч рублей совершенно недостаточно для многодетных пар, поэтому было принято решение об увеличении дополнительных средств на 150 тысяч рублей.Стоит отметить, что предоставленные финансы будут ежегодно подлежать индексации и изучаться относительно их использования на нужды младенца. Кроме прочего, государство примет на себя 450 тысяч рублей с ипотечного кредита в случае рождения или усыновления третьего малыша, что позволит вложить в жилплощадь свыше 1 млн рублей. Этот подход должен решить квартирный вопрос для большого семейства. Наконец, льготную ставку ипотеки в 6% для пар с двумя и более детьми распространят на весь срок займа.